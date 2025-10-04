Premier Padel Milano, Coello-Tapia, Chingotto-Galan e tanti altri big in campo: il tabello maschile e femminile

Emozioni, colpi spettacolari e tutti i big: Milano è di nuovo la capitale mondiale del padel. Sta infatti per terminare l'attesa per la quarta edizione dell’Oysho Milano Premier Padel P1 con l'Allianz Cloud che è pronta ad accendersi da lunedì 6 a domenica 12 ottobre. Il sorteggio di oggi intanto ha definito la strada verso la finale per poter scrivere il proprio nome nell'albo d'oro dopo quelli dei "Golden Boys" Arturo Coello e Agustin Tapia (vincitori del torneo maschile) e di Gemma Triay e Claudia Fernandez, campionesse del torneo femminile nel 2024.

Il tabellone maschile

Il tabellone maschile, come ogni P1, si compone di 48 coppie, con le 16 teste di serie qualificate direttamente al secondo turno. Arturo Coello e Agustin Tapia, oggi in campo per le semifinali del P1 di Rotterdam e già sicuri di chiudere la stagione in cima al ranking FIP, affronteranno Denis Perino e Nacho Piotto o i fratelli Miguel e Nuno Deus; per Fede Chingotto e Ale Galan (2) ci sono Alvaro Cepero (affrontato nel secondo turno anche lo scorso anno) e Andres Fernandez o una coppia proveniente dalle qualificazioni. David Gala e Alex Chozas o Javi Valdes e Agustin Gutierrez per Franco Stupaczuk e Juan Lebron (3), sorteggiati nella stessa metà di tabellone di Coello e Tapia. I numeri 4 Mike Yanguas e Coki Nieto, invece, hanno pescato Teo Zapata e Curro Cabeza o Pol Hernandez e Guillermo Collado. In programma anche due derby italiani al primo turno: si sfideranno la wild card Marco Cassetta, in coppia con Federico Chiostri, e Facundo Dominguez che scenderà in campo con Javi Martinez; sfida tutta azzurra anche quella tra Alvaro Montiel, in coppia con Juan Cruz Belluati, e Enzo Jensen con Emilio Sanchez. Questi i potenziali quarti di finale: Coello/Tapia (1)-Sanz/Navarro (5), Stupaczuk/Lebron (3)-Gonzalez/Guerrero (7), Nieto/Yanguas (4)-Di Nenno/Augsburguer (6), Leal/Bergamini (8)-Chingotto/Galan (2).

Il tabellone femminile

Saranno 28 invece le coppie al via del torneo femminile, in cui le quattro coppie testa di serie partiranno dal secondo turno. Gemma Triay e Delfi Brea, campionesse in otto tornei quest'anno e prime due nel ranking FIP, inizieranno contro Melania Merino e Ana Nogueira (prima avversaria anche lo scorso anno a Milano per Gemma) o Jimena Velasco e Raquel Eugenio. Paula Josemaria e Ari Sanchez inizieranno contro una coppia qualificata o Noa Canovas e Laia Rodriguez. Araceli Martinez e Alix Collombon o Lucia Sainz e Patty Llaguno saranno invece le prime avversarie di Bea Gonzalez e Claudia Fernandez, con la coppia numero tre del seeding che in semifinale potrebbe trovare proprio le dominatrici Triay-Brea. Quarti di finale ipotetici: Ortega/Icardo (5)-Triay/Brea (1), Gonzalez/Fernandez (3)-Alonso/Jensen (6), Guinart-Virseda (8)-Ustero/Araujo (4), Josemaria/Sanchez (2)-Salazar-Calvo (7).