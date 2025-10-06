Avant Garden-Corsport, è doppia promozione: confermata la crescita del progetto

Doppio trionfo Avant Garden Padel-Corriere dello Sport: maschile e femminile promosse in Serie B . È stato un weekend storico per il Corriere dello Sport–Avant Garden Padel PA, che ha conquistato ieri una doppia promozione in Serie B con entrambe le sue squadre. Progetto centrato con entusiasmo e professionalità.

Avant Garden-Corsport, a Latina

Le ragazze capitanate da Valeria Aiello, a Latina, hanno travolto il club Padel Fit Ladys (formato da La Monaca, Merci, Di Pietro, Fazio) con un secco 3-0, grazie alle prestazioni di Maria Carmen Villalba Sanchez, Marianela Montesi, Costanza De Simone, Rebecca Noce Manuela Dolce e Valeria Aiello. Una squadra giovane ma già esperta, impreziosita da due top player di livello mondiale: Marianela Montesi, tra le Top 100 del ranking internazionale, e Maria Carmen Villalba Sanchez, ex numero 6 del mondo.

Avant Garden-Corsport, a Sanremo

Nelle stesse ore, quasi contemporaneamente, a Sanremo, la formazione maschile guidata da Antonio Campo, ex tennista in Coppa Davis e Serie A, ha centrato il successo nella finale contro il club di Sanremo Sciolli Tennis Padel Academy Sanremo imponendosi per 3-1. Determinanti le prove del capitano Marc Monné, leader della nazionale cinese e residente a Barcellona, insieme con l’argentino Diego Veloz, e i due palermitani Roberto Indovina e Andrea Ballarò, protagonisti di una sfida combattuta e spettacolare.

Ecco i risultati del maschile al circolo Sciolli Padel: Padel Pa Avant Garden-Corriere dello Sport (Indovina-Nicoletti contro Valsot-Forneris 2-6 2-6; Marc Monné Cuevas-Armando Feo contro Prevosto-Viale 6-4 6-2; Campo-Veloz contro Lucchese-Arrigani 6-2 4-6 6-1).

Avant Garden-Corsport, ambizione

Una doppia promozione che conferma la crescita vertiginosa del progetto Avant Garden Padel–Corriere dello Sport, capace in pochissimo tempo di passare dalla Serie D alla Serie B, con ambizioni sempre più alte e una visione condivisa di professionalità, spirito di squadra e passione in uno sport - come il padel - in continua e totale ascesa. Le due squadre, tra entusiasmo e orgoglio, già guardano avanti: l’obiettivo è continuare questa scalata esplosiva fino alla Serie A.