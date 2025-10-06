Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Avant Garden-Corsport, è doppia promozione: confermata la crescita del progetto

La squadra femminile e quella maschile hanno conquistato con merito il pass per la B. Si chiude un weekend strepitoso
Avant Garden-Corsport, è doppia promozione: confermata la crescita del progetto
2 min

Doppio trionfo Avant Garden Padel-Corriere dello Sport: maschile e femminile promosse in Serie B. È stato un weekend storico per il Corriere dello Sport–Avant Garden Padel PA, che ha conquistato ieri una doppia promozione in Serie B con entrambe le sue squadre. Progetto centrato con entusiasmo e professionalità. 

Avant Garden-Corsport, a Latina

Le ragazze capitanate da Valeria Aiello, a Latina, hanno travolto il club Padel Fit Ladys (formato da La Monaca, Merci, Di Pietro, Fazio) con un secco 3-0, grazie alle prestazioni di Maria Carmen Villalba Sanchez, Marianela Montesi, Costanza De Simone, Rebecca Noce Manuela Dolce e Valeria Aiello. Una squadra giovane ma già esperta, impreziosita da due top player di livello mondiale: Marianela Montesi, tra le Top 100 del ranking internazionale, e Maria Carmen Villalba Sanchez, ex numero 6 del mondo.  

Avant Garden-Corsport, a Sanremo

Nelle stesse ore, quasi contemporaneamente, a Sanremo, la formazione maschile guidata da Antonio Campo, ex tennista in Coppa Davis e Serie A, ha centrato il successo nella finale contro il club di Sanremo Sciolli Tennis Padel Academy Sanremo imponendosi per 3-1. Determinanti le prove del capitano Marc Monné, leader della nazionale cinese e residente a Barcellona, insieme con l’argentino Diego Veloz, e i due palermitani Roberto Indovina e Andrea Ballarò, protagonisti di una sfida combattuta e spettacolare. 

Ecco i risultati del maschile al circolo Sciolli Padel: Padel Pa Avant Garden-Corriere dello Sport (Indovina-Nicoletti contro Valsot-Forneris 2-6 2-6; Marc Monné Cuevas-Armando Feo contro Prevosto-Viale 6-4 6-2; Campo-Veloz contro Lucchese-Arrigani 6-2 4-6 6-1). 

Avant Garden-Corsport, ambizione

Una doppia promozione che conferma la crescita vertiginosa del progetto Avant Garden Padel–Corriere dello Sport, capace in pochissimo tempo di passare dalla Serie D alla Serie B, con ambizioni sempre più alte e una visione condivisa di professionalità, spirito di squadra e passione in uno sport - come il padel - in continua e totale ascesa. Le due squadre, tra entusiasmo e orgoglio, già guardano avanti: l’obiettivo è continuare questa scalata esplosiva fino alla Serie A. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Padel

Da non perdere

Premier Padel MilanoPadelness, la prima fiera italiana