La rivoluzione del Padel firmata Corriere dello Sport: conquista con due squadre la Serie B!

Weekend strepitoso per l'Avantgarden Palermo-Corriere dello Sport, autore di una doppia promozione da favola. Sia la squadra maschile che quella femminile hanno infatti conquistato il pass per la B. Un obiettivo centrato con merito, frutto di dedizione, professionalità ed entusiasmo. E che dimostra la crescita vertiginosa dell'Avantgarden Palermo-Corriere dello Sport, capace di passare in poco tempo dalla Serie D alla Serie B . Il weekend da sogno si è dipanato su due binari paralleli. A Sanremo la formazione maschile guidata da Antonio Campo ha centrato il successo imponendosi per 2-1 nella finale. Al di là della rete il club Sciolli Tennis Padel Academy Sanremo. Determinanti le prove del capitano Marc Monné, leader della nazionale cinese e residente a Barcellona, insieme con l'argentino Diego Veloz. Festa pure per i due palermitani Roberto Indovina e Andrea Ballarò, protagonisti di una sfida spettacolare. Ecco i risultati del maschile al circolo Sciolli Padel: Avantgarden-Corriere dello Sport 2-1 (Indovina-Nicoletti contro Valsot-Forneris 2-6 2-6; Marc Monné Cuevas-Armando Feo contro Prevosto-Viale 6-4 6-2; Campo-Veloz contro Lucchese-Arrigani 6-2 4-6 6-1). Nelle stesse ore, quasi contemporaneamente, a Latina le ragazze capitanate da Valeria Aiello hanno travolto il Club Padel Fit (formato da La Monaca, Merci, Di Pietro e Fazio) con un secco 3-0, grazie alle prestazioni di Maria Carmen Villalba Sanchez, Marianela Montesi, Costanza De Simone, Rebecca Noce, Manuela Dolce e Valeria Aiello. Una squadra giovane ma già esperta, impreziosita da due top player di livello mondiale: Marianela Montesi tra le top 100 del ranking internazionale, e Maria Carmen Villalba Sanchez, ex numero 6 del mondo.

Vola l'Avantgarden Palermo-Corriere dello Sport

"La promozione in Serie B delle nostre squadre - dice Valeria Aiello - è il frutto di un lavoro straordinario, dentro e fuori dal campo. Grazie ai capitani, ai giocatori più rappresentativi e a quelli meno visibili ma fondamentali e senza i quali non avremmo raggiunto il traguardo. Ognuno ha dato il massimo per raggiungere questo traguardo.Un ringraziamento speciale va a tutte le figure che hanno reso possibile il progetto, agli sponsor e agli amministratori come Anton Imburgia, Sabrina Di Paola e Pietro Aiello, che con la loro precisione contabile e legale hanno garantito serietà, ordine e piena conformità con la federazione e con la gestione delle spese. Perché sì, una squadra è una squadra, e ogni persona che ne fa parte è importante. Ci sono dei leader, ma senza chi crede nel valore degli altri, nulla si costruisce. È come una miscela perfetta di ingredienti: noi li abbiamo trovati tutti, e insieme ci siamo meritati questo risultato. Il Corriere dello Sport si complimenta e si è innamorato sempre di più di uno sport che oggi sente anche suo: il padel. Siamo certi che questo è solo l’inizio di un percorso che porterà le nostre squadre ancora più in alto, fino alla Serie A".