Milano Premier Padel P1, giornata intensa per gli azzurri: Abbate e Cassetta fuori al terzo set, ora c'è l'Europeo

Tre set, più di un’ora e mezza di battaglia e tante emozioni. Questo il riassunto della sfida al Milano Premier Padel P1 che ha visto tra i protagonisti il siciliano Flavio Abbate, in coppia con Manuel Castaño, contro Marc Sintes e Dani Santigosa. Un match equilibrato, vinto dagli spagnoli per 4-6 6-3 6-2, che ha infiammato la mattinata dell’Allianz Cloud e lasciato buone sensazioni per il «figlio dell’Isola», impegnato tra due settimane nella FIP Euro Padel Cup: «Giocare a Milano è sempre bellissimo e l'Europeo sarà un sogno, non vedo l’ora di vivere quest’avventura», ha dichiarato Flavio al termine del match, guardando al futuro. Del resto, non poteva esserci occasione migliore per vestire la maglia della Nazionale azzurra: «Sono fiero di rappresentare l’Italia in una competizione così importante, sono sicuro che vivrò grandi emozioni».