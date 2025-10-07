Milano sorride a Giorgia Marchetti: vince la sfida azzurra e festeggia il main draw

Le parole di Marchetti

"Sono felicissima di aver raggiunto il main draw, è sempre speciale giocare tornei di questo livello in casa, in Italia. Con Lea ho subito ritrovato il feeling dopo la separazione e di questo sono molto contenta", dice Marchetti dopo il match, raccontando poi le sue sensazioni dopo il derby azzurro. "C'è sempre un po' di agitazione in più quando vedo che in tabellone ho un incrocio con altre atlete italiane, con amiche come Emily e soprattutto Chiara, con cui ci frequentiamo tanto a Roma anche fuori dal campo. C'è molto rispetto, con avversarie non italiane ci si comporta in modo più sciolto, per esempio nelle esultanze. In generale gioco con più concentrazione e cerco di non pensare al legame di amicizia, di non lasciarmi distrarre. Ci ritroveremo a breve in Nazionale per gli Europei e sono sicura che avremo la stessa voglia di lottare insieme e di fare bene. Siamo un gruppo consolidato e ci teniamo tutte". Diventano così tre le italiane impegnate nel tabellone principale femminile, al via domani: oltre a Marchetti, gli occhi sono su Carolina Orsi, numero 29 del ranking mondiale FIP, in coppia con l'argentina Martina Fassio. In primo piano anche la giovane Giulia Dal Pozzo, rivelazione dell'edizione del 2024 (quando dalle qualificazioni arrivò fino agli ottavi di finale) che scenderà in campo con Sandra Bellver.