Oysho Milano Premier Padel P1: Barella-Lebron, l'abbraccio prima di partire per Coverciano

Il giocarore dell'Inter regala la maglia azzurra al ‘Lobo’: “Grazie fratello”
Oysho Milano Premier Padel P1: Barella-Lebron, l'abbraccio prima di partire per Coverciano
2 min

Metti un pomeriggio a Milano, in attesa di prendere il treno in direzione Coverciano. Nicolò Barella con la pala in mano, Juan Lebron con la maglia della Nazionale. Lo scorso anno, il centrocampista dell'Inter fu uno dei tanti calciatori che si presentarono all’Allianz Cloud per vedere da vicino i big del padel: ieri Barella ha incontrato di nuovo ‘el Lobo’, tra i protagonisti più attesi dell’Oysho Milano Premier Padel P1, iniziato ieri con le finali in programma domenica 12.

Un incontro tra campioni: calcio e padel si incrociano a Milano 

Si erano già conosciuti in passato, si sono dati appuntamento in un club non lontano dall'arena, e ovviamente non si sono presentati a mani vuote. Lebron ha donato la sua racchetta a Barella, che ha ‘risposto’, con la maglia numero 18 della Nazionale autografata. “Per il Lobo, con stima e simpatia”. “Grazie fratello”, il saluto social di Juan. “Grazie a te campione”, la risposta di Barella, che da anni gioca nell'Inter con il numero 23 in onore di LeBron James ma che da qualche anno ha scoperto il padel e l'altro Lebron.

