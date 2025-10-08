Milano Premier Padel, per Carolina Orsi vittoria in rimonta dopo 3 ore di spettacolo

Più di tre ore di battaglia, poi la gioia e la corsa in tribuna per abbracciare la cugina e un'amica. Carolina Orsi si gode la vittoria davanti al pubblico dell' Allianz Cloud , in coppia con l'argentina Martina Fassio nel primo turno dell' Oysho Milano Premier Padel P1 contro le spagnole Sofia Saiz e Marta Talavan . Un match duro, vinto in rimonta per 5-7 7-6 7-6: "Sono emozionata, è stato un match folle ma sono felicissima per la vittoria - ha raccontato Carolina al termine del match - È successo di tutto: sembrava che nessuno potesse vincere". Nel momento di maggiore difficoltà, invece, è venuta fuori tutta la grinta dell'azzurra: "Nel terzo set, anche se eravamo sotto, si è accesa una lampadina e siamo riuscite a rimontare alzando il nostro livello anche grazie a questo pubblico. È stata tutta questione di atteggiamento, ma siamo state brave a crederci fino alla fine".

Orsi e Dal Pozzo, il presente e il futuro dell’Italia del padel

E a proposito di azzurro, si avvicina sempre di più l'appuntamento con la Final Eight della FIP Euro Padel Cup in cui Orsi giocherà, tra le altre, anche con la promettente Giulia Dal Pozzo, eliminata oggi dalla coppia testa di serie numero cinque del seeding Ortega-Icardo: "Secondo me è fortissima. È una mancina come me quindi non potremmo mai giocare insieme - ha raccontato la figlia di Nando, storico portiere della Lazio - ma ci stiamo conoscendo e possiamo aiutarci a vicenda. Sono contenta che entri in Nazionale con noi: servivano forze giovani e nuovi volti. Oggi ha fatto una gran partita, molto solida, e credo che queste esperienze servano per crescere", ha concluso Orsi che poi si è lasciata andare ad una battuta: "Papà assente in tribuna? Aveva già prenotato un volo per Sharm el-Sheikh, altrimenti sarebbe venuto". Orsi ora tornerà in campo giovedì nel secondo turno contro la coppia vincente della sfida tra Salazar-Calvo e l'altra azzurra Giorgia Marchetti e Lea Godallier. Milano sogna il derby.