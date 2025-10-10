L'applauso dell' Allianz Cloud e l'abbraccio ad Ale Salazar . Martina Calvo esulta per la vittoria negli ottavi di finale dell' Oysho Milano Premier Padel P1 dopo un’ora e quarantacinque minuti di battaglia contro la padrona di casa Carolina Orsi in coppia con Martina Fassio : “Nel secondo set siamo andate in vantaggio di un break ma non abbiamo chiuso il match – ha raccontato Martina – Nel terzo, invece, siamo state molto brave ad annullare quattro palle break e abbiamo preso fiducia". Un traguardo incredibile per Martina , grande appassionata non solo di padel ma anche di calcio: "In Italia seguo i risultati dell'Inter, ma rimango tifosa del Barcellona – ha raccontato la classe 2008 di Pamplona – A dodici anni ho giocato anche qualche torneo con l'Osasuna, ma dopo i provini non mi hanno più chiamata. Per questo il mio allenatore dell'epoca mi ha consigliato di concentrarmi solo sul padel anche perchè mi piaceva molto di più". E menomale verrebbe da pensare, considerando i traguardi raggiunti: Martina è la prima giocatrice nella storia del circuito Premier Padel ad aver raggiunto cinque semifinali già prima dei 17 anni.

Il momento della svolta

Una crescita esponenziale la sua, con un preciso punto di svolta: “Ho capito di poter competere ad alti livelli nei quarti di finale a Malaga. Le prime coppie al mondo hanno un ritmo diverso e altri obiettivi, ma se io sono al massimo posso giocarmela con tutte. Ne sono fiera, perché mi alleno da anni con questo obiettivo". Tanta concentrazione e duro allenamento: non c'è spazio per distrazioni o scaramanzie prima dei match. “Cerco di non avere rituali, perché se un giorno non riesco a farli mi metto ansia da sola – ha confessato "la "Niña Maravilla del padel" sorridendo – Però ovviamente mangio sano e cerco di dormire bene la sera prima delle partite per arrivare carica in campo. Voglio che tutto ciò che dipende da me sia fatto al meglio". Ed è proprio la cura dei dettagli a fare la differenza, soprattutto quando la pressione aumenta, come nelle ultime settimane: “La partita di oggi contro Carolina e Martina è stata un esempio. Avevamo la pressione di vincere per il ranking e non è facile. Due mesi fa era diverso: la pressione ce l’avevano le altre quando giocavano contro di me. Cerco di pensare a tutto il lavoro fatto e ricordarmi che posso vincere, che sono pronta". E quando la vittoria arriva, il pensiero corre subito a casa: “Appena esco dal campo chiamo i miei genitori o il mio allenatore. Sono le prime persone con cui condivido tutto".