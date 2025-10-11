Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Lebron perde la testa davanti a Dybala: viene colpito in faccia ed esplode contro l'arbitro, lo devono fermare

Il campione spagnolo, durante la semifinale al Milano Premier Padel, viene centrato dallo smash di Tapia e diventa una furia
1 min

Si infiamma la semifinale spettacolare di doppio maschile al Milano Premier Padel tra Coello/Tapia e Stupaczuk/Lebron. Sul 3-2 al primo set, Lebron, in svantaggio anche nel punteggio 30-15, si becca uno smash in pieno volto da Tapia, chiaramente involontario. Il campione spagnolo però va su tutte le furie: sbatte più volte la racchetta sulla rete di ferro, poi si infuria con l'arbitro quando gli dà il primo warning. A quel punto Lebron è incontenibile: esce dal campo, va a brutto muso sotto al seggiolione a chiedere spiegazioni alzando la voce. Manda a quel paese l'arbitro, che gli dà il secondo warning e quindi il penalty point. Il tutto sotto gli occhi di Dybala e della moglie Oriana, ospiti in tribuna. Dopo qualche minuto di grande tensione, Lebron viene calmato da alcuni addetti ai lavori e ritorna in campo con la guancia rossa e gli occhi pieni di rabbia. Anche per questo, forse, il primo set va nelle mani di Tapia/Coello 6-4.

