Premier Padel Milano, Dybala rivela: "Ho usato la racchetta del mio amico Tapia, ma..."

Il match tra il suo amico 'Agus' Tapia e Arturito Coello vs Lebron-Stupa era appena iniziato, quando Paulo Dybala, in compagnia della moglie Oriana Sabatini, è arrivato all'Allianz Cloud per godersi la prima semifinale maschile dell'Oysho Milano Premier Padel P1. Sorridente e rilassato, è informatissimo e pieno di passione per la 'pala' “Sì, so quanto stanno, la stavo vedendo sul cellulare mentre venivamo qui”. La passeggiata nel tunnel che porta sul Centrale in compagnia di Alessandro Fontana, Communication & Marketing Project Manager di NSA Group, organizzatore del torneo, è l'occasione di un incontro casuale con la numero tre del mondo Paula Josemaria, che con Ari Sanchez ha conquistato la prima semifinale. Paulo e Oriana chiedono, si informano, due chiacchiere con Paulita e poi un caloroso augurio per la finale di domani. Quando Dybala sbuca sul Centrale dall'ingresso dei giocatori, il brusio si snoda con identica frase: “Quello è Paulo!” e diventa quasi un boato. Il giocatore dell'As Roma, prima di sedersi in tribuna, si intrattiene per i saluti con il presidente della Federazione Internazionale Padel Luigi Carraro e subito dopo con il CEO di NSA Group Marco Gamberale, prima di un abbraccio tra ex bianconeri con Claudio Marchisio, anche lui all'Allianz Cloud.