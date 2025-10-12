Milano Premier Padel, Marchisio: "Con Toni e Del Piero grandi partite di padel"

La mattina in campo da giocatore, nel pomeriggio in prima fila alle semifinali dell' Oysho Milano Premier Padel P1 . Il feeling di Claudio Marchisio con il padel è evidente quando, al termine della semifinale tra Sanchez/Josemaria e Araujo/Ustero, racconta tutta la sua passione per la "pala" poco prima di riabbracciare Paulo Dybala, anche lui in tribuna per assistere alle partite: "Gioco tutte le volte che posso, è uno sport che mi piace tantissimo. Non a caso stamattina ero in campo con alcuni amici per un torneo". Dalla sfida organizzata da Cupra all'Allianz Cloud, dove è arrivato per imparare dai maestri: "Mi piace molto Lebron, ma in generale ammiro tutti i fuoriclasse di questo sport, e questa è ovviamente una grande occasione per osservarli da vicino. Sono davvero bravi, cercherò di rubare qualche trucco", scherza.

Le parole di Marchisio

La passione dei calciatori per il padel è nota e secondo Marchisio c'entra anche una qualità comune a chi gioca a pallone: "Gli ex calciatori si innamorano di questo sport perché sono abituati a giocare anche in spazi stretti, con reattività e velocità - spiega -. Anche se la pallina arriva a 160 all’ora, per noi è naturale. È un grande vantaggio, come spiegava anche Albertini: abbiamo l’abitudine di pensare in anticipo, di intuire dove andrà la palla e dove metterla. Questo ci aiuta molto, soprattutto contro gli ex tennisti. Loro hanno più tecnica, ma noi leggiamo le situazioni prima. Insomma, è un bell'equilibrio". Chi sono i giocatori di calcio più bravi a padel? "Nessun dubbio, Luca Ceccarelli. Però devo dire che con Luca Toni e con Del Piero ho giocato delle grandi partite: con Alex siamo una buona coppia, ce la giochiamo. Ma la cosa più interessante è la nuova generazione di giocatori di padel che sta crescendo: ci sono giovani molto promettenti e spero che presto anche in questi tornei così importanti potremo dire la nostra".