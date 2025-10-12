Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
EA7 World Legends Padel Tour: Candela e Pizarro trionfano nella tappa di New York

Con questo successo si qualificano per le Finals in programma a fine novembre a Miami. Battuti in finale Saviola e Perotti
EA7 World Legends Padel Tour: Candela e Pizarro trionfano nella tappa di New York
2 min

Vincent Candela e David Pizarro sono i vincitori della tappa di New York – novità assoluta nel calendario del circuito, esattamente come erano state Londra e Istanbul – dell’EA7 WORLD LEGENDS PADEL TOUR, circuito mondiale di padel riservato alle leggende del calcio, il cui presidente è Alessandro Moggi. Pizarro, nel 2015 trionfatore in Copa America con il Cile, grazie a questo successo si qualifica per le Finals in programma a fine novembre a Miami. Candela aveva già conquistato il diritto di esserci grazie alla vittoria nella tappa di Parigi.

Sui campi della prestigiosa Padel Haus, circolo di riferimento della Grande Mela, Candela e Pizarro sono stati protagonisti di un torneo senza sbavature. In finale hanno superato 9-7 la coppia formata da Javier Saviola, ex attaccante di River Plate, Real Madrid e Barcellona, e Diego Perotti, che nel 2025 ha vinto la tappa di Roma in coppia con il Campione del Mondo della Spagna Fernando Llorente. Con lo stesso risultato, Candela-Pizarro in semifinale avevano battuto Christian Vieri e Luca Ceccarelli.

“Siamo stati bravi – sono le parole di Candela, Campione d’Europa e del Mondo con la Francia, oltre che Campione d’Italia con la Roma – perché il livello dei partecipanti è stato altissimo. Io e Pec siamo entrati subito in sintonia sul campo, devo dire che siamo proprio una bella coppia”.

“Confermo, abbiamo giocato bene – commenta Pizarro, che in carriera ha vestito fra le altre le maglie di Roma, Inter e Fiorentina – e sono davvero orgoglioso di poter essere al via delle Finals di Miami, di fine novembre”.

I finalisti Saviola e Perotti, in una semifinale combattutissima, chiusa sul 9-8, avevano sconfitto la coppia di Campioni del Mondo 2006 Francesco Totti e Luca Toni. Hanno partecipato alla tappa newyorkese di EA7 WORLD LEGENDS PADEL TOUR anche Fernando Llorente, German Denis e Mark Iuliano, mentre un infortunio muscolare ha fermato Matteo Ferrari.

Tutte le news di Padel

