Exclusive Padel Cup: il 25 e il 26 ottobre torna il circuito targato MSP e Intesa San Paolo

Palermo, Roma, Treviso, Milano. Anche quest’anno, la Exclusive Padel Cup è pronta a iniziare il suo giro d’Italia. Sabato 25 e domenica 26 ottobre scatta dalla Sicilia la quinta edizione del circuito organizzato da MSP Italia, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, leader in Italia nei tornei di padel amatoriali, e firmato da Exclusive, la carta di credito premium del Gruppo Intesa Sanpaolo: una chiave di accesso a un mondo di servizi ed esperienze uniche che la Banca riserva alla sua migliore clientela, con un servizio di concierge dedicato h24 per esaudire, in ogni parte del mondo, desideri ed esigenze quotidiane dei titolari, accompagnandoli nelle loro passioni. Confermata la formula ‘itinerante’ degli ultimi due anni: dopo la tappa del Padel Palermo, la Exclusive Padel Cup si sposterà al Tennis Club Ponte Milvio di Roma (8-9 novembre), all’Adriano Panatta Racquet Club di Treviso (22-23 novembre) e al Padel Palace di Milano (13-14 dicembre). Il circuito amatoriale riservato alla categoria ‘non classificati’ o mai classificati oltre la terza fascia e diviso in tre categorie, maschile, femminile e misto. E per esaltare lo spirito della competizione, nel segno del fair play, le coppie si arbitreranno da sole, con la supervisione dei direttori di gara di MSP.

Vip e numeri

Quelli dell’Exclusive Padel Cup 2024 si sono confermati numeri da record, con oltre 200 coppie che sono scese in campo nelle quattro tappe disputate. Una formula, quella della Exclusive Padel Cup, che piace anche agli ex calciatori e, più in generale, agli ex atleti che negli anni hanno disputato il torneo: Beppe Bergomi, Francesco Coco, Dida, Nicola Legrottaglie, Serginho, Nicola Amoruso (quest’ultimo vincitore di una tappa con il fratello Flavio), l’ex pallavolista Pasquale Gravina, uno dei protagonisti della ‘Generazione di fenomeni’ di Julio Velasco, fino agli ex cestisti Stefano Mancinelli e Gianluca Basile e all’ex nazionale di rugby Paul Griffen.

I premi

Il circuito Exclusive Padel Cup premierà i finalisti di ogni categoria a ogni tappa con premi speciali e materiale tecnico firmato Babolat. Il premio finale sarà offerto da Exclusive, title sponsor del torneo e carta di credito del Gruppo Intesa Sanpaolo. Per info e iscrizioni, www.exclusivepadelcup.com.

Le dichiarazioni



Per il quinto anno consecutivo Intesa Sanpaolo è main sponsor del circuito, una collaborazione vincente come sottolinea Tiziana Lamberti, responsabile Sales & Marketing Wealth Management & Protection nell’ambito della Banca dei Territori: «L’Exclusive Padel Cup rappresenta i valori che guidano l’impegno concreto del Gruppo Intesa Sanpaolo nel mondo dello sport: accessibilità, inclusione, condivisione. Rinnoviamo quindi con entusiasmo il nostro supporto alla diffusione di questa disciplina sportiva, sempre più coinvolgente, trasversale, capace di creare connessioni autentiche, proprio come le esperienze che offriamo ai nostri clienti Exclusive, cui dedichiamo servizi unici e distintivi. L’attenzione ai loro stili di vita ci permette anche di coinvolgerli in iniziative a impatto positivo: attraverso la piattaforma For Funding, Intesa Sanpaolo devolve il 50% delle commissioni interbancarie a progetti di solidarietà e inclusione».

«Siamo pronti per vivere un’altra entusiasmante edizione della Exclusive Padel Cup, convinti di poter replicare il successo delle precedenti – sottolinea Claudio Briganti, responsabile nazionale padel di MSP Italia –. Siamo felici di accogliere Palermo e Treviso tra le città che ospiteranno la manifestazione, diventata ormai un appuntamento fisso e un’eccellenza nel calendario dei tornei amatoriali più apprezzati della stagione, per lo spirito competitivo ma soprattutto per quello aggregativo. Un aspetto, questo, che nella pratica del padel è assolutamente prioritario e che rende questa disciplina sempre più popolare».

«Quest’anno Babolat celebra 150 anni di storia, innovazione e successi negli sport di racchetta – ha dichiarato Roberto Guerini, Country Manager di Babolat Italia –. Per commemorare questo traguardo significativo, siamo entusiasti di annunciare il rinnovo della nostra sponsorship per l’Exclusive Padel Cup, un torneo che si distingue per la sua qualità e professionalità. Siamo orgogliosi di contribuire a questo evento, fornendo premi significativi e rinnovando la nostra presenza attraverso la fornitura delle palle ufficiali del torneo. Siamo pronti a vivere insieme momenti emozionanti e a celebrare il gioco, i valori di sportività e la comunità che si unisce attorno a questo meraviglioso sport».