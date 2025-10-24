Corriere dello Sport.it
AIL Roma Padel Cup 2025 al Due Ponti Sporting Club: uno smash contro la leucemia

Sabato 25 ottobre alle 12.00 scenderanno in campo le coppie vincitrici delle tappe primaverili insieme a volti noti del calcio e dello spettacolo
2 min

Torna l’appuntamento con l’AIL ROMA PADEL CUP 2025, il torneo organizzato da AIL Roma al Due Ponti Sporting Club, per raccogliere fondi da destinare alla Ricerca Scientifica contro i tumori del sangue. Sabato 25 ottobre alle 12.00, scenderanno in campo le coppie vincitrici delle tappe primaverili, insieme a volti noti del calcio e dello spettacolo. In gara le squadre maschili, femminili e miste, per una giornata all’insegna dello sport e della solidarietà.

Volti noti del calcio e dello spettacolo

Tanti gli appassionati di padel che prenderanno parte al torneo: Samanta Togni, Flavia Vento, Sofia Bruscoli, Simone di Pasquale, Jonis Bascir, Jimmy Ghione, Dario Marcolin, Paolo di Canio, Fernando Orsi, Alessandro Lupi, Flaminia Bolzan, Antonio Mezzancella. Attesi anche Eleonora Daniele, Raul Bova e Francesco Arca. Tra gli iscritti al torneo anche il team di AIL Roma. Tanti amici a supportare i giocatori che si sfideranno a colpi di padel per dare un importante contributo alla promozione della ricerca scientifica per la cura delle leucemie, dei linfomi e del mieloma.

Dopo il successo dell’edizione 2024, anche quest’anno il Due Ponti Sporting Club rinnova il suo sostegno ad AIL Roma ospitando l’evento e condividendo la finalità dell’associazione: costruire un futuro senza tumori del sangue che si può raggiungere sostenendo lo sviluppo delle nuove terapie e migliorando i servizi di assistenza, accoglienza e informazione.

 

 

