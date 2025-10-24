AIL Roma Padel Cup 2025 al Due Ponti Sporting Club: uno smash contro la leucemia

Torna l’appuntamento con l’AIL ROMA PADEL CUP 2025, il torneo organizzato da AIL Roma al Due Ponti Sporting Club, per raccogliere fondi da destinare alla Ricerca Scientifica contro i tumori del sangue. Sabato 25 ottobre alle 12.00, scenderanno in campo le coppie vincitrici delle tappe primaverili, insieme a volti noti del calcio e dello spettacolo. In gara le squadre maschili, femminili e miste, per una giornata all’insegna dello sport e della solidarietà.