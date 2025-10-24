FIP Euro Padel CUP, semifinale donne: Spagna troppo forte per l'Italia, ora si gioca per il bronzo con il Belgio

La grinta è sempre la stessa, ma la sconfitta di ieri con la Francia nella FIP Euro Padel Cup è di quelle che non può non aver lasciato il segno. Sui volti dell'Italpadel femminile di Marcela Ferrari la voglia di fare bella figura con la Spagna e magari giocarsela in qualche modo, lo si vede chiaramente. Così come non sfugge però, quella luce negli occhi di chi sa che, sicuro, contro la Francia si poteva fare eccome. Lo sport però è questo e non c'è tempo per recriminare, anche se echeggiano ancora le parole di Ferrari pochi secondi dopo la bruciante sconfitta di Pappacena-Sussarello nel match decisivo con le francesi: “Siamo una famiglia, vinciamo da famiglia e perdiamo nello stesso modo. Io sono orgogliosa di tutte voi, perché so quanto tenete a questa maglia, quanti sacrifici fate per essere qui e lo sa anche chi vi ha visto giocare, perché date sempre tutto quello che avete, fino all'ultima goccia di energia”. Parole che rendono perfettamente il senso d'appartenenza di queste ragazze che domani si giocheranno il bronzo con il Belgio nella finale per il 3° posto e che hanno dato lustro all'azzurro sia a livello europeo che mondiale.

L’Italia non molla mai: cuore e sacrificio contro le regine del padel

Sul fatto che non si molli mai di un centimetro, lo hanno provato proprio contro la Spagna nella semifinale di oggi a La Linea de la Concepcion. Dopo il ko con la Francia un minimo di cedimento a livello mentale poteva starci, ma non per la 'famiglia' azzurra. E allora, l'Italdonne ci ha provato a sbarrare la strada alle spagnole dando il massimo e anche di più al cospetto delle più forti del torneo e del mondo. Nella prima sfida ci hanno provato Giulia Sussarello ed Emily Stellato a mettere in salita il match di Andrea Ustero e Ale Alonso, ma aprire un varco nelle certezze spagnole è stato praticamente impossibile, con un punteggio finale di 6-1 6-3 che forse non rispecchia l'impegno delle italiane, ma certamente la forza delle ragazze guidate da Iciar Montes. Nel secondo match, la sensazione che Giulia Dal Pozzo e Giorgia Marchetti – grande Europeo fin qui, il loro – potessero dire la loro contro Lucia Sainz-Martina Calvo ha trovato conferma nel secondo set. Dopo aver perso il primo con un netto 6-1, le ragazze italiane hanno rimontato nel secondo set da 3-5 fino al tie break, nel quale si sono portate avanti sul 2 a 0. Qui, le compagne di squadra di Marchetti-Dal Pozzo. Orsi, Pappacena, Casali e tutte le altre hanno aumentato ancora di più il tifo, con l'idea non più proibita di fare uno scherzetto senza dolcetto alle spagnole. Un'idea che è poi svanita fino al 7-3 al tie break, senza però cancellare la prestazione nel secondo set di G&G, Giorgia e Giulia, che hanno dimostrato di essere una gran coppia, chissà, anche per qualche torneo nel circuito FIP.