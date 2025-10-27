Uno smash contro la leucemia, successo per AIL Roma Padel Cup 2025 al Due Ponti Sporting Club

Successo confermato per l'edizione 2025 dell’ AIL ROMA PADEL CUP , torneo organizzato da AIL Roma al Due Ponti Sporting Club , per raccogliere fondi da destinare alla Ricerca Scientifica contro i tumori del sangue . Sono scese in campo le coppie vincitrici delle tappe primaverili del torneo, insieme a volti noti del calcio e dello spettacolo.

La categoria maschile è stata vinta dalla coppia Mattia Mandile-Leonardo Metalli, a Rossella Caporale-Dalila Ferioli il titolo femminile mentre il misto se lo sono aggiudicato Marco Caporilli e Maria di Stolfo (quest'ultima applaudita a bordo campo dal compagno Simone di Pasquale), premiati dalla direttrice genrale di AIL Roma Luisa Clausi Schettini.

Appassionati, sportivi e personaggi dello spettacolo

Tanti gli appassionati di padel che hanno preso parte al torneo. Tra gli sportivi gli ex calciatori Luigi di Biagio, Dario Marcolin, Fernando Orsi, Alessandro Lupi e il tennista Matteo Giudizi. Tra i personaggi dello spettacolo Sofia Bruscoli - che oltre a giocare ha anche brillantemente condotto l'evento - Cristina Poccardi, Alessandro Di Felice, Francesco Arca, Flaminia Bolzan, Antonio Mezzancella.

Tra gli iscritti al torneo anche il team di AIL Roma. Tanti amici hanno supportato i padelisti che si sfideranno a colpi di padel per dare un importante contributo alla promozione della ricerca scientifica per la cura delle leucemie, dei linfomi e del mieloma.

Sostegno rinnovato

Dopo il successo dell’edizione 2024, anche quest’anno il Due Ponti Sporting Club ha rinnovato il suo sostegno ad AIL Roma ospitando l’evento e condividendo la finalità dell’associazione: costruire un futuro senza tumori del sangue, che si può raggiungere sostenendo lo sviluppo delle nuove terapie e migliorando i servizi di assistenza, accoglienza e informazione.