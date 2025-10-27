Uno smash contro la leucemia, successo per AIL Roma Padel Cup 2025 al Due Ponti Sporting Club
Successo confermato per l'edizione 2025 dell’AIL ROMA PADEL CUP, torneo organizzato da AIL Roma al Due Ponti Sporting Club, per raccogliere fondi da destinare alla Ricerca Scientifica contro i tumori del sangue. Sono scese in campo le coppie vincitrici delle tappe primaverili del torneo, insieme a volti noti del calcio e dello spettacolo.
La categoria maschile è stata vinta dalla coppia Mattia Mandile-Leonardo Metalli, a Rossella Caporale-Dalila Ferioli il titolo femminile mentre il misto se lo sono aggiudicato Marco Caporilli e Maria di Stolfo (quest'ultima applaudita a bordo campo dal compagno Simone di Pasquale), premiati dalla direttrice genrale di AIL Roma Luisa Clausi Schettini.
Appassionati, sportivi e personaggi dello spettacolo
Tanti gli appassionati di padel che hanno preso parte al torneo. Tra gli sportivi gli ex calciatori Luigi di Biagio, Dario Marcolin, Fernando Orsi, Alessandro Lupi e il tennista Matteo Giudizi. Tra i personaggi dello spettacolo Sofia Bruscoli - che oltre a giocare ha anche brillantemente condotto l'evento - Cristina Poccardi, Alessandro Di Felice, Francesco Arca, Flaminia Bolzan, Antonio Mezzancella.
Tra gli iscritti al torneo anche il team di AIL Roma. Tanti amici hanno supportato i padelisti che si sfideranno a colpi di padel per dare un importante contributo alla promozione della ricerca scientifica per la cura delle leucemie, dei linfomi e del mieloma.
Sostegno rinnovato
Dopo il successo dell’edizione 2024, anche quest’anno il Due Ponti Sporting Club ha rinnovato il suo sostegno ad AIL Roma ospitando l’evento e condividendo la finalità dell’associazione: costruire un futuro senza tumori del sangue, che si può raggiungere sostenendo lo sviluppo delle nuove terapie e migliorando i servizi di assistenza, accoglienza e informazione.