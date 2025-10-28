Padel, a Perugia arriva il FIP Silver: in campo i top player mondiali e gli azzurri del bronzo europeo

Il padel internazionale fa tappa a Perugia con Il FIP Silver Mediolanum Padel Cup, torneo del circuito CUPRA FIP Tour, il tour mondiale della Federazione Internazionale Padel (FIP). L’evento, in programma fino a domenica 2 novembre alla Padel Arena Fastweb (con ingresso gratuito), mette in palio un montepremi di 20.000 euro e punti preziosi per il ranking mondiale. Il torneo perugino è un FIP Silver, terzo livello per importanza nel circuito dopo Platinum e Gold. In campo 11 atleti della Top 100 mondiale, con un tabellone maschile da 32 coppie e uno femminile da 23. Tra i protagonisti del main draw maschile spiccano quattro stelle del padel mondiale: gli spagnoli Javi Barahona e Javi Garcia (n.22 del mondo), già vincitori della tappa di Roma, e la coppia formata dal brasiliano Lucas Campagnolo (n.32) e dallo spagnolo Javi Garrido (n.25, ex Top 10). In campo anche tanti campioni italiani, a partire da Lorenzo Di Giovanni, reduce dal bronzo europeo della scorsa settimana e dai giovani Matteo Platania, Giuseppe Fino, Matteo Sargolini e Steve Stracquadaini, tra i più promettenti del panorama nazionale.