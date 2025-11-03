Barahona e Garcia firmano il bis a Perugia, Rodriguez-Martinez regine del Mediolanum Padel Cup

Due top mondiali nel maschile e due delle grandi protagoniste del CUPRA FIP Tour nel femminile. Il FIP Silver Mediolanum Padel Cup di Perugia incorona quattro giocatori straordinari al termine di cinque giorni intensi, dove sono stati protagonisti top player internazionali, le star azzurre che hanno conquistato la medaglia di bronzo nell' Europeo della scorsa settimana e i migliori talenti della NextGen . Alla Padel Arena Fastweb , dove vinsero il loro primo torneo internazionale in coppia nel 2023, fanno ancora festa Javi Barahona e Javi Garcia dopo aver dominato l’ultima giornata nel torneo a partire dalla semifinale del mattino vinta per 6-3 7-5 contro gli italiani Lorenzo Di Giovanni - protagonista del terzo posto dell'Italia nella FIP Euro Padel Cup , l' Europeo del padel - e Santino Giuliani . Nel pomeriggio la sfida decisiva tutta spagnola contro Alberto Garcia e Jaume Romera , terminata sul risultato di 6-2 6-4 , prima di partire per la FIP World Cup Pairs in Kuwait . "Per noi è sempre un grande piacere giocare in Italia e vincere qui ha un significato doppio considerando questo nostro legame con con la Padel Arena Fastweb", le parole di Javi Barahona al termine del match. "Ringrazio tutti i tifosi che ci hanno sostenuto in questi giorni, questa è una seconda casa per noi", ha poi concluso Garcia .

Le spagnole Rodriguez e Martinez completano la festa con un trionfo in tre set

Spettacolo anche nel tabellone femminile con il successo dell'altra coppia testa di serie numero uno formata da Nuria Rodriguez e Lucia Martinez. Le due spagnole, rispettivamente numero 36 e 38 al mondo, hanno superato in semifinale per 6-3 6-0 le azzurre Clarissa Aima e la stella della NextGen Camilla Livioni - vincitrice dello scudetto Under 18 e protagonista con la maglia dell’Italia nella FIP Junior World Cup di quest’anno - per poi ripetersi nel pomeriggio al termine di un match spettacolare e combattuto per 7-5 4-6 6-2 contro Marta Borrero - vincitrice della tappa FIP Silver Mediolanum Padel Cup di Treviso - e Marta Arellano. Nuria Rodriguez e Lucia Martinez, con il successo di oggi alla Padel Arena Fastweb, conquistano il loro quinto titolo nel CUPRA FIP Tour del 2025 confermandosi tra le più in forma del circuito internazionale.

Prima vittoria romanista nel derby del padel

Non solo l’emozione delle finali. A entusiasmare il pubblico della Padel Arena Fastweb è stata anche la sfida tra quattro grandi stelle del calcio, scese in campo per un derby speciale tra Lazio e Roma a colpi di 'pala' firmato Banca Mediolanum. Stefano Fiore e Giuliano Giannichedda da una parte del campo, con Diego Perotti e David Pizarro dall'altra, hanno regalato sorrisi e spettacolo nella “Vip ProAm Exhibition” in cui prima hanno giocato anche al fianco degli ospiti di Banca Mediolanum. Dopo una partita che il pubblico presente ha seguito tra applausi e cori di incitamento, ad aggiudicarsi l’incontro sono stati Perotti e Pizarro (6-2 7-5 il risultato finale), conquistando la prima vittoria romanista nel 'derby del padel', giunto alla sua terza edizione dopo quelle al Villa Pamphili Club. "Siamo fieri di essere i primi giallorossi a vincere il derby del padel, avevamo bisogno di interrompere questo tabù", ha commentato sorridendo Perotti al termine del match. "Oggi sono stati più bravi loro, ma vogliamo rifarci e tornare a vincere già dal prossimo appuntamento", la risposta di uno sportivo Fiore. Subito dopo l’abbraccio al centro del campo tra i quattro fuoriclasse, prima dei selfie e autografi con i tifosi.