Impresa Italia agli Europei: doppio bronzo e una conferma importante

Un’altra impresa azzurra sul palcoscenico continentale . Le Nazionali italiane di padel tornano dalla Fip Euro Padel Cup 2025 svolta presso La Linea de la Concepcion (a Cadice in Spagna) con due preziose medaglie di bronzo e una conferma importante : l’Italia è stabilmente tra le maggiori potenze del padel internazionale . Nella finale per il terzo posto, la selezione maschile ha superato i Paesi Bassi con un netto 2-0 grazie alle vittorie delle coppie Cassetta/Patiniotis e Abbate/Montiel Caruso , mostrando solidità, lucidità nei momenti chiave e una profondità di rosa sempre più evidente. Stesso copione al femminile : contro il Belgio le azzurre hanno conquistato il bronzo con una prestazione convincente, suggellata dai successi di Pappacena/Marchetti e Stellato/Orsi . Una prova di forza che conferma la crescita costante del movimento italiano e che fa seguito al terzo posto mondiale conquistato a Doha lo scorso anno . Per il settore femminile si tratta della quarta medaglia consecutiva agli Europei , mentre per gli uomini il podio arriva per la quinta edizione di fila . Numeri che raccontano più di qualsiasi analisi e che, soprattutto, certificano l’ ottimo lavoro svolto in questi anni dalla Fitp . A dimostrazione di ciò, solo la super potenza Spagna e l’Italia sono riuscite a centrare il podio in entrambe le categorie .

Conferma

«Venivamo da un secondo posto e ora siamo terzi - le parole in esclusiva della ct della Nazionale italiana Marcela Ferrari -. Per molti può sembrare un passo indietro, ma per me è una conferma e un consolidamento. Se guardiamo il livello che c’è e dove sono finite altre nazioni molto forti, questo risultato ha un grande valore. È vero che abbiamo una squadra per puntare al secondo posto, ma in una settimana di Europeo e con eliminatorie così equilibrate può succedere di tutto». Un risultato importante, che lascia trasparire la soddisfazione per un traguardo tutt’altro che scontato: «Credo che l’Italia sia ormai una realtà consolidata nel padel internazionale - conclude Marcela Ferrari -. Negli ultimi anni abbiamo dimostrato continuità, struttura e un modo chiaro di lavorare. Dobbiamo goderci qualche giorno questo risultato, ma poi tornare subito a lavorare, perché mantenersi a questo livello non è affatto facile». E proprio questa mentalità ambiziosa è ciò che sta rendendo l’Italia una presenza stabile nella parte nobile del ranking europeo. Il padel azzurro c’è, e non ha alcuna intenzione di fermarsi.