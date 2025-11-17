Exclusive Padel Cup Intesa Sanpaolo sbarca a Treviso al Club di Adriano Panatta

Palermo, Roma, Treviso, Milano. Anche quest’anno, la Exclusive Padel Cup è pronta a conquistare ancora una volta gli amanti del padel. Anche per la quinta edizione del circuito organizzato da MSP Italia, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, leader in Italia nei tornei di padel amatoriali, e firmato da Exclusive, la carta di credito premium del Gruppo Intesa Sanpaolo, si prevede una grande adesione come per le edizioni passate, che hanno registrato oltre 1.200 in 4 anni.