lunedì 17 novembre 2025
Exclusive Padel Cup Intesa Sanpaolo sbarca a Treviso al Club di Adriano Panatta

Exclusive Padel Cup Intesa Sanpaolo sbarca a Treviso al Club di Adriano Panatta

Sono ancora aperte le iscrizioni per la tappa di Treviso del 22 e 23 novembre presso il circolo Adriano Panatta Racquet Club
1 min
Tagspadel

Palermo, Roma, Treviso, Milano. Anche quest’anno, la Exclusive Padel Cup è pronta a conquistare ancora una volta gli amanti del padel. Anche per la quinta edizione del circuito organizzato da MSP Italia, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, leader in Italia nei tornei di padel amatoriali, e firmato da Exclusive, la carta di credito premium del Gruppo Intesa Sanpaolo, si prevede una grande adesione come per le edizioni passate, che hanno registrato oltre 1.200 in 4 anni.

Dopo le tappe disputate con successo ed entrambe Sold Out al Padel Palermo e al Tennis Club Ponte Milvio, la Exclusive Padel Cup si sposta ora all’Adriano Panatta Racquet Club di Treviso (22-23 novembre - le iscrizioni chiudono il 18 novembre) per terminare con l'ultima tappa al Padel Palace di Milano (13-14 dicembre), club che vede tra i soci Alessandro Borghese, Diletta Leotta, Max Giusti e Junior Kelly.

Il circuito amatoriale riservato alla categoria ‘non classificati’ o mai classificati oltre la terza fascia e diviso in tre categorie, maschile, femminile e misto. E per esaltare lo spirito della competizione, nel segno del fair play, le coppie si arbitreranno da sole, con la supervisione dei direttori di gara di MSP.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Padel

