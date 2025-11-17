Claudia Fernandez: "Pronta a lottare per diventare numero uno" 

Claudia Fernandez nasce a Madrid il 28 febbraio del 2006. È considerata una delle giocatrici più promettenti del team Bullpadel. A solo 18 anni è diventata la più giovane giocatrice a raggiungere la top 10 del ranking mondiale, mentre a 17 anni aveva già vinto 70 partite nel circuito professionistico. Gioca in coppia con la eclettica e brava Bea Gonzalez, dopo un 2024 di successo e di crescita vicino all’esperta campionessa Gemma Triay. Claudia attualmente occupa la posizione n.5 nel ranking FIP, con una percentuale di vittorie pari al 77%.

Come vede il padel tra cinque anni?



«Considerato che sta crescendo giorno dopo giorno, sono certa che attirerà ancora molti più appassionati e sono sicura che si espanderà in tanti altri Paesi del mondo».

Qual è il fattore chiave affinché una coppia funzioni bene?



«Direi la comunicazione e l’empatia con tutto il team».

Cosa ne pensa di tutti questi cambiamenti di coppia che si stanno verificando da un paio d’anni? Non crede che molto spesso siano troppo affrettati?



«Sono più favorevole ai progetti a lungo termine e non sono d’accordo con il cambiare spesso coppia».

Il ricordo più bello della sua carriera?



«Il mio primo titolo da giocatrice professionista, è stata un’altalena di grandi emozioni e momenti indimenticabili».

Ha qualche aneddoto particolare da raccontarci?



«Quando ho vinto il mio primo titolo sono andata ad abbracciare il mio allenatore e il mio apparecchio ortodontico si è impigliato nella sua felpa. Pochi minuti dopo, durante un’intervista, poiché un ferro dell’apparecchio non c’era più, ho iniziato a sanguinare dal labbro e non riuscivo a farlo smettere… ahahaha, davvero imbarazzante».

Se potesse cambiare qualcosa o anche una regola nel padel, quale sarebbe?

«Giocherei tutti i tornei indoor».

Obiettivi per questa stagione?

«Godermi gli ultimi tornei che restano e dare il meglio con tutta la squadra».

In quali città le piacerebbe vedere una tappa di Premier?

«New York».

Su quali giovani scommetterebbe per il futuro?

«Tra le donne, Martina Calvo, anche se è già più che evidente il suo valore, mentre tra gli uomini David Gala».

Come si trova con i social network?

«Non li uso molto perché li trovo troppo impegnativi e fanno perdere molto tempo».

Sogno nel cassetto?



«Diventare un giorno la numero 1».