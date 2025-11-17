A Mantova cultura, sport e anche padel

D opo il successo della prima, applaudita edizione, torna nel 2025 il Festival del Libro e della Cultura Sportiva, organizzato dalla Provincia di Mantova in collaborazione con CONI Lombardia. La manifestazione, dedicata all’incontro tra sport, cultura e letteratura, si presenta quest’anno ancora più ricca di appuntamenti, protagonisti e sedi: oltre al capoluogo, coinvolgerà anche Castiglione delle Stiviere, Curtatone, Roncoferraro, San Benedetto Po, San Giorgio Bigarello e Viadana.

Le novità

Tra le grandi novità dell’edizione 2025, per la prima volta il padel entra ufficialmente nel programma del Festival. Sabato 30 novembre, alle ore 10, presso il Tennis Club Mantova, si terrà la tavola rotonda “Smash sul futuro: come sta cambiando il gioco del padel”, un momento di approfondimento dedicato a uno sport in continua espansione. Nel corso dell’incontro verrà presentato il World Padel Report 2024, a cura di Carlo Ferrara, responsabile del Centro Studi della Federazione Internazionale Padel (FIP). Il report offrirà un quadro completo e aggiornato sulla crescita del padel a livello globale: numero di praticanti, strutture, campi e tendenze nei Paesi emergenti, con un focus particolare sulla situazione italiana. Saranno presenti come ospiti la campionessa del mondo Over 35 Sara D’Ambrogio e gli azzurri Simone Iacovino ed Emily Stellato, atleti della Nazionale italiana di Padel reduci dal terzo posto ai recenti Europei svolti in Spagna. L’iniziativa nasce dalla volontà dell’organizzazione di includere, per la prima volta, anche il padel nel programma del Festival, riconoscendone l’enorme diffusione in Italia e il crescente interesse da parte del pubblico. Al termine della tavola rotonda sono previste prove gratuite di padel aperte a ragazzi e ragazze che desiderano avvicinarsi a questa disciplina. L’ingresso a tutti gli eventi è gratuito e aperto al pubblico, con l’obiettivo di promuovere lo sport come strumento di crescita culturale e sociale.