Una scuola padel come una finestra sul futuro. Ci troviamo nel cuore della Puglia, a Barletta, all'interno del Circolo Tennis "Hugo Simmen". Accademia giovanile e standard school: sono i fiori all'occhiello del club che dispone di quattro campi da pa- del (di questi due sono coperti e due no). A descrivere le caratteristiche del circolo è Gigi Piazzolla, maestro nazionale e direttore tecnico della scuola padel: «Nello staff, insieme a me, ci sono altri due istruttori, due preparatori atletici, un preparatore mentale e un educatore alimentare - esordisce Piazzolla -. Ho ottenuto importanti risultati con i ragazzi e alcuni di loro hanno partecipato a Mondiali ed Europei. Hanno infatti vinto diversi Fip Promises e alcuni sono recenti campioni italiani come Miriam Pentrella, nell'Under 12, e Raffaele Tatullo nell'Under 14. Quest'anno due miei allievi hanno partecipato ai Mondiali che si sono disputati in Spagna (Matilde Scarcella e lo stesso Raffaele Tatullo). Ho lavorato come formatore per la federazione dal 2020 ma quest'anno ho deciso di lasciare per dedicarmi completamente ai miei ragazzi».