La terza tappa della Exclusive Padel Cup, circuito nazionale organizzato dal Settore Padel MSP Italia, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, e sponsorizzato da Exclusive, la carta di credito premium del Gruppo Intesa Sanpaolo, ha illuminato lo scorso weekend trevigiano con due giornate all’insegna di passione ed amatorialità sportiva. A rendere l’appuntamento davvero speciale è stata la cornice dell’ Adriano Panatta Racquet Club , autentico tempio dello sport, impreziosita dalla presenza di Adriano Panatta .

La leggenda del tennis italiano, uno dei campioni più iconici della storia sportiva del nostro Paese, è scesa in campo regalando al pubblico una VIP Exhibition entusiasmante, insieme all'ex campione della nazionale di rugby Alessandro Zanni. "Il padel ha avuto un grandissimo successo, ora si assesterà logicamente, ma ormai è uno sport conclamato - le parole di Adriano Panatta a margine della sua partita - Il padel rispetto al tennis è uno sport molto più immediato, puoi divertirti dopo poco tempo che inizi a giocare".

Passando alla cronaca, nella categoria maschile, a imporsi sono stati Diego Alejandro Greco e Julian Ezequiel Maceira, vincitori nella finale vinta contro la coppia Giuseppe Santomauro e Riccardo Zambonin, che hanno conquistato un prestigioso secondo posto. La categoria femminile ha visto la vittoria della coppia composta da Maddalena Piasentin e Simona Zaros, contro il duo formato da Lorelay Tinghino e Anna Paola Buzzo. Infine, nella categoria Misto, a trionfare sono stati Mattia Pressello e Mara Montagner. Al secondo posto, dopo una finale vibrante, Fabiana Da Cortá e Andrea Ruvoletto.

Ai vincitori e finalisti sono stati consegnati premi speciali targati Exclusive e materiale tecnico firmato Babolat. Dopo la tappa di Treviso, l'ultimo appuntamento della quinta edizione della Exclusive Padel Cup si terrà il 13 e 14 dicembre a Milano presso il Padel Palace, club d’eccellenza gestito da un pool di soci VIP: Junior Cally, Diletta Leotta, Max Giusti, Alessandro Borghese, Umberto Chiaromonte e Gabriele Corsi. Un dulcis in fundo che promette grande energia e che chiuderà un circuito ormai riconosciuto come uno dei più prestigiosi del panorama padelistico italiano.