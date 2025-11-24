Corriere dello Sport.it
Un altro giocatore raggiungerà Sinner e Zverev alle Maldive: c'entra la Coppa Davis

Ora è tempo di vacanze per i tennisti, c'è chi ha rimandato il viaggio di nozze per giocare a Bologna: ora è tempo di partire, e la destinazione è la stessa di Sascha e Jannik
2 min

È tempo di vacanze per tutti i tennisti, sia per chi ha vinto sia per chi ha perso. Lo è ancora di più per Jaume Munar, che deve cercare di smaltire in fretta la pesante sconfitta contro Cobolli nella finale di Coppa Davis a Bologna. Il tennista spagnolo aveva rinviato le nozze per raggiungere la squadra a Bologna dopo aver sposato la fisioterapista Maria Prieto. Secondo quanto riportano i siti spagnoli, Munar mercoledì partirà per le Maldive dove incontrerà Sinner e Zverev. Il tedesco, numero tre al mondo, è un altro deluso della Coppa Davis. Ha provato a trascinare la Germania, ma è uscito in semifinale con la Spagna. Ieri ha postato una foto mentre era in aereo con Sinner, destinazione Maldive. Ora arriverà anche Munar.

 

 

Le parole di Munar sul pubblico italiano

Durante il match con Cobolli era molto nervoso, e nel secondo set si è preso un bel po' di fischi. Alla fine però è tutto rientrato: "Cobolli ha avuto la capacità di alzare un po' il livello quando ne aveva bisogno. Alla fine ha giocato una partita di altissimo livello e di grande qualità. Un paio di dettagli sono stati decisivi. Io ho fatto del mio meglio, ma non è stato abbastanza. Tutto qui. Poi il pubblico è stato semplicemente perfetto. Non ha disturbato affatto. Ovviamente tifava per l'Italia. C'era un'atmosfera fantastica. Questa è la Coppa Davis, mi aspettavo qualcosa del genere. Non posso fare altro che congratularmi con l'Italia e con tutta la squadra perché anche loro hanno fatto un lavoro fantastico".

 

