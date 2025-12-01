Padel FIP Silver Como: per Sussarello-Parmigiani ko in finale, visita a sorpresa di Nico Paz  

Giulia Sussarello si ferma in finale al FIP Silver Mediolanum Padel Cup di Como. Nella città dove è nata e cresciuta, l’azzurra plurimedagliata e la compagna Martina Parmigiani – come lei protagonista di tante vittorie con la Nazionale – hanno prima battuto in semifinale le nazionali olandesi Koek-Van Der Hoek e poi sono state superate nella partita decisiva (con un doppio 6-3) dalle numero uno del seeding: da una parte la giovanissima Claudia Escacena - che a soli 18 anni è già a ridosso della top 100 mondiale - e Monica Gomez, numero 75. “Giocare in casa è sempre un’emozione grandissima, farlo in questo torneo incredibile per organizzazione e atmosfera lo è stato ancora di più – così Sussarello alla fine del match – Un po’ di amarezza c’è ma il padel è così ed è un risultato giusto. Sono contenta, anche di aver giocato con Martina che mi ha lasciato giocare a sinistra!”, ha scherzato, con Parmigiani che ha ribadito il pensiero della compagna: “Siamo mancate un po’ nei momenti decisivi, è un peccato. Ma Giulia è una giocatrice fantastica”. Per Escacena e Gomez è invece il primo successo in coppia: “Siamo al nostro terzo torneo insieme, ed è fantastico aver chiuso così la stagione”.