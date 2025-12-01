EA7 World Legends Padel Tour 2025: Toni e Ceccarelli campioni del Mondo, Totti mvp delle Finals

Luca Toni e Luca Ceccarelli sono i vincitori dell’EA7 WORLD LEGENDS PADEL TOUR 2025 , il circuito mondiale di padel riservato alle Legends del calcio, il cui presidente è Alessandro Moggi.

Alle Finals di Miami, giocate sui campi dell’Ultra Padel, si sono laureati Campioni del Mondo, al termine di un percorso lungo un anno e sette tappe (Londra, Parigi, Roma, Madrid, Amsterdam, Istanbul e New York prima delle sfide decisive in Florida).

In una finale molto combattuta, di fronte a centinaia di persone, hanno sconfitto con un doppio 6-3 la coppia formata da Francesco Totti, Campione del Mondo con l’Italia nel 2006 in Germania, e Fernando Llorente, Campione del Mondo con la Spagna in Sudafrica nel 2010.

Nel corso di un’apprezzatissima serata di gala, ospitata dal magnifico Faena Theatre, sono stati assegnati anche due premi individuali: il titolo di miglior giocatore delle Finals è andato a Francesco Totti, quello di mvp dell’intero circuito a Vincent Candela.

“E’ stato davvero un torneo fantastico – sono le parole di Luca Toni – ed è stato meraviglioso, nel corso dei sorteggi che hanno aperto ufficialmente la due giorni di Miami, essere accoppiato a Luca Ceccarelli, con cui gioco spesso durante l’anno. In campo, abbiamo un feeling particolare, e credo si sia visto. EA7 World Legends Padel Tour ci fa stare bene, ha un livello organizzativo molto alto, una qualità eccelsa sotto ogni punto di vista”.

“Voglio ringraziare Luca – risponde Ceccarelli – perché per la prima volta mi ha permesso di vincere qualcosa di importante. E’ stata davvero una grande emozione, e per questo ci tengo a ringraziare anche Alessandro Moggi che, ancora una volta, ha organizzato un evento clamoroso. Noi giocatori lo apprezziamo in maniera particolare”.

Alle Finals di Miami, fra gli altri, hanno partecipato cinque Campioni del Mondo – Toni, Totti, Materazzi, Llorente, Candela – e un Pallone d’Oro, Andriy Shevchenko. In campo, oltre a loro e Ceccarelli, anche Christian Vieri, splendido semifinalista nonostante non fosse al meglio fisicamente, Xabi Prieto, Tomas Locatelli, German Denis e Diego Perotti.

“Ci tengo a ringraziare le tante Legends che anche nel 2025 sono state al nostro fianco, e gli sponsor, con in testa EA7 Emporio Armani, perché senza di loro, semplicemente, il World Legends Padel Tour non potrebbe esistere. Ci permettono di pensare in grande, tanto che già oggi posso annunciare almeno tre novità per il 2026, e altre ne arriveranno – svela Alessandro Moggi -. La prima: le tappe italiane passano da una a due, oltre a Roma si giocherà anche a Milano, e proprio questa sarà la tappa inaugurale dell’EA7 World Legends Padel Tour 2026. La seconda: per la prima volta andremo in Asia, nello specifico ad Hong Kong. La terza: le Finals tornano a Dubai”.

RISULTATI – FINALS 2025 MIAMI

Semifinali:

Toni/Ceccarelli b. Vieri/Perotti 9-8

Totti/Llorente b. Candela/Denis 9-6

Finale:

Toni/Ceccarelli b. Totti/Llorente 6-4, 6-4