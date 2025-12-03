Come vede il padel tra 5 anni?

Più globale che mai. La crescita è impressionante. Spero che si consolidi anche la parità tra il circuito maschile e quello femminile, perché ce lo meritiamo.

Qual è il fattore chiave in una coppia?

La comunicazione e la fiducia. Puoi avere molto talento, ma se non c'è intesa fuori e dentro il campo, è impossibile arrivare lontano.

Cosa ne pensa di tutti questi cambiamenti di coppia?

Credo che il padel sia diventato molto esigente. I risultati contano e il livello è così alto che qualsiasi dettaglio può fare la differenza. Nel mio caso, cerco sempre di prendere le decisioni con calma, pensando a lungo termine.

Il ricordo più bello?

Vincere il mio primo mondiale con la Spagna è stato molto speciale. Rappresentare il tuo paese, condividere quel momento con le tue compagne e ascoltare l'inno, sono emozioni che ti rimangono per sempre.

Ha un aneddoto da raccontarci?

Uno dei più divertenti è stato a Minorca, durante una finale con Ale. Poco prima di iniziare, un uccello decise di "fare i suoi bisogni" su di lei che è dovuta correre a cambiarsi. Ancora ridiamo.

Se potesse cambiare una regola?

Il padel sta crescendo a una velocità incredibile ed è logico che in questo processo sorgano dibattiti di ogni tipo. Il punto d'oro, il super tie-break o gli adeguamenti nei tornei. L'importante è che le decisioni vengano prese per rendere questo sport sempre più professionale.

Obiettivi per questa stagione?

Continuare a divertirmi e a competere al massimo livello. Con Delfi, stiamo lottando per mantenere fino in fondo la posizione numero 1 e puntiamo alla vittoria finale nel master di Barcellona

In quali città vorrebbe giocare il prossimo anno?

In generale vorrei che ci fossero sempre più tornei negli Stati Uniti, in Asia e in Medio Oriente. Sono mercati in cui c'è molto interesse e potenziale. Mi piacerebbe anche tornare in Argentina e giocare nell'Europa dell'Est.



Ha qualche sogno?

Continuare questo percorso e vincere ancora altri titoli per poi dedicarmi alle prossime generazioni. Dal punto di vista personale, senza dubbio diventare madre... è un sogno che ho sempre avuto.