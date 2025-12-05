Padel, Ari Sánchez e Paula Josemaría si separano: a Barcellona "the Finals Dance" delle regine

Si chiude un’epoca straordinaria nel padel femminile: Ari Sánchez e Paula Josemaría giocheranno insieme per l’ultima volta a Barcellona nelle Premier Padel Finals. Dopo cinque anni di dominio assoluto, le due fuoriclasse si separeranno dopo “The Finals Dance”, lasciando un segno indelebile nella storia dello sport.



Con 44 titoli conquistati insieme – 17 Premier Padel (tra cui 4 Major e le Finals del 2024), 26 WPT e la FIP World Cup Pairs in Kuwait – Ari e Paula sono la coppia più vincente di sempre. Hanno dominato il ranking mondiale FIP dal 15 maggio 2023 al 25 maggio 2025, vincendo 146 dei 173 match giocati nel circuito Premier Padel (84,4%).



La loro storia è iniziata nel 2021 con la prima vittoria a Madrid e il primo successo nel circuito Premier Padel a Parigi nel 2023. Tra record e numeri impressionanti, Ari e Paula hanno incarnato il nuovo volto del padel: uno sport planetario, spettacolare e super professionistico, capace di attrarre fan da tutto il mondo.



Oltre ai trofei, la coppia ha conquistato il pubblico per la complicità, l’amicizia e la leggerezza con cui ha affrontato la pressione dei social e dei media, dimostrando che si può vincere tanto senza perdere la propria autenticità.



Non sarà un addio definitivo: avendo vinto il titolo mondiale alla FIP World Cup Pairs, per i prossimi due anni Ari e Paula rimarranno campionesse del mondo in carica, pur giocando con compagne diverse. Ma “The Finals Dance” sarà l’ultima occasione per celebrare insieme una partnership che ha rivoluzionato il padel femminile.