Exclusive Padel Cup, gran finale al Palace di Milano: iscrizioni sold out anche nel circolo dei Vip

MILANO - La quinta edizione della Exclusive Padel Cup chiude in bellezza. Sabato 13 e domenica 14 dicembre, il circuito amatoriale organizzato da MSP Italia, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, e da Exclusive, la carta di credito premium del Gruppo Intesa Sanpaolo, fa tappa al Padel Palace di Milano , club esclusivo di proprietà di diversi personaggi del mondo dello spettacolo: Diletta Leotta, Alessandro Borghese, Junior Cally, Gabriele Corsi, Max Giusti e il manager Umberto Chiaramonte.

Un viaggio, quello della Exclusive Padel Cup, iniziato da Palermo e proseguito a Roma e a Treviso nel club di Adriano Panatta, e che avrà come tappa finale Milano, dove il padel negli ultimi anni è diventato una vera e propria religione. E come accaduto nelle precedenti tappe, non mancheranno gli ex calciatori in campo: al Padel Palace si esibiranno Dario Marcolin e Cristian Brocchi. Con loro, tra gli altri, l’ex mezzofondista Gennaro Di Napoli e il telecronista di Sky Sport Gianluigi Bagnulo.

Come accaduto nelle prime tre tappe della Exclusive Padel Cup, tutto esaurito nelle iscrizioni al torneo riservato alla categoria ‘non classificati’ o mai classificati oltre la terza fascia e diviso in tre categorie, maschile, femminile e misto. Il circuito Exclusive Padel Cup premierà i finalisti di ogni categoria con premi speciali e materiale tecnico firmato Babolat. Il premio finale sarà offerto da Exclusive, title sponsor del torneo e carta di credito del Gruppo Intesa Sanpaolo. Per info, www.exclusivepadelcup.com.

«Essere ospiti del Padel Palace di Milano per quest’ultima tappa della Exclusive Padel Cup ci riempie d’orgoglio – spiega Claudio Briganti, responsabile nazionale padel di MSP Italia –. Anche questa edizione del torneo ha fatto registrare grandi numeri, e per questo non posso che ringraziare tutti i partecipanti e Intesa Sanpaolo che ci ha confermato la sua fiducia».