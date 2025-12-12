Grandi Firme Christmas Padel, il torneo dei giornalisti a Roma

Metti insieme una location meravigliosa come il NUOVO TUSCOLO SPORTING CLUB , un dolce Main sponsor come NUII il marchio di gelati premium su stecco; metti un’azienda campana come GIVOVA che pone l’obiettivo di creare la vera alternativa nel mondo tecnico sportivo e metti ancora una rivista digitale e una piattaforma editoriale come ROMA EXCLUSIVE magazine che è focalizzata sul lusso, sullo stile di vita e sulle eccellenze della capitale italiana; metti ancora un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI che organizza sport amatoriale e promozionale come MSP il Movimento Sportivo Popolare Italia, e in ultimo metti un Comitato Organizzatore quello di pieffeE20 di Franco Corapi che da oltre 35 anni è proprietaria del brand e si occupa in pieno dell’organizzazione tecnico sportiva, allora 12 Squadre Testate possono essere convocate e possono scendere nuovamente in campo per il GRANDI FIRME CHRISTMAS PADEL , la Manifestazione sportiva riservata esclusivamente ai Giornalisti.

Per quei pochi che non lo conoscono il torneo ha vissuto ben 30 Edizioni sui campi di calcio a 5 facendo disputare partite bisettimanali per tre mesi durante la primavera, ora da ben 6 anni la sfida continua ma sui campi di Padel.

L’appuntamento fa parte di una serie di tappe che anche nel 2026 si svolgerà presso i Circolo più prestigiosi di Roma ma che ha in progetto il giro in Italia con un numero adeguato di tappe per far scendere in campo tutte le testate giornalistiche nazionali di Carta stampata, Radio, Tv, Agenzie Stampa e di Comunicazione. 4 gironi formati da tre squadre dove spiccano Tg5, Rai Giornale Radio, Urania Tv, Ansa, Milano Finanza, Sole 24 Ore, Uff Stampa Regione Toscana, Mi Manda Rai Tre, Corriere dello Sport, Dazn, EquTv e Supertennis.

A vincere la tappa odierna la coppia di Urania TV formata da Bozzacchi-Russo Spena che bissano la vittoria di giugno scorso. Questa volta con un colpo di scena fortunato in quanto nella finale si ritrovano a rincorrere il risultato, raggiungono il tie break e si aggiudicano la vittoria grazie all’infortunio di Emmanuel Milano che sul 4 a 2 avverte un colpo al muscolo retto della coscia e cade a terra. La finale Silver vede invece la vittoria di TG5 a scapito della squadra di Mi Manda Rai Tre capitanata da Federico Ruffo.

Al termine oltre al buffet e ad un assaggio di ottimi gelati Nuii, si sono svolte le premiazioni condotte da Massimo Martinelli Rai, con targhe e coppe nonché gadget offerti dagli sponsor. Rilievo è stato dato al Concorso LA GRANDE FIRMA con due giovani Giornalisti provenienti dai master della Lumsa e di Unimarconi il cui articolo è risultato tra quelli presentati, i più apprezzati da una Commissione interna. A Marco Bertolini con l’articolo Servizio vincente: il padel conquista il mondo delle racchette e sogna le Olimpiadi, è quindi andata targa consegnata dal Capo Redattore TG5 Fabio Tamburini.

Come oramai da anni la Manifestazione viene patrocinata dall’Assessorato allo Sport e Turismo del Comune di Roma e dall’Ordine dei Giornalistio del Lazio. Appuntamento in primavera per una nuova Edizione.