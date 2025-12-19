Press Padel Tour: edizione da record per il torneo dedicato a giornalisti, media ed entertainment

Grande successo e partecipazione per la quarta edizione del PRESS PADEL TOUR, il primo torneo in Italia dedicato a giornalisti, media ed entertainment. È stata un’edizione da record: 24 coppie femminili, 21 coppie maschili, 90 giocatori, oltre 80 partite disputate.



Record anche per le testate, media ed uffici stampa presenti: RaiUno, RaiTre, RaiNews, Radio Rai, Tg5, Striscia la Notizia, Sky, Dazn, La7, Corriere dello Sport, Ansa, Adnkronos, Repubblica, Urania TV, Tv 2000, Melaverde, FIGC, Dagospia, Croce Rossa Italiana, Rete Sport, Fondazione Don Gnocchi, Roma Capitale.



Il mondo dello spettacolo, presente per la prima volta al PRESS PADEL TOUR, è stato rappresentato da due bravissimi e seguitissimi attori, Francesco Arca ed Emanuele Propizio. Presenti anche diversi ex calciatori come Nando Orsi, Dario Marcolin, Alessio Cerci, Davide Moscardelli, Gimmy Maini. Nei 3 mesi di svolgimento del torneo sono state disputate partite divertenti ed altre di elevato tasso tecnico, dove a vincere sono stati sempre il fair play e lo sport. Dopo i gironi eliminatori, quarti e semifinali, che si sono si sono disputati ai circoli Contra Padel e Ponte Milvio, le finali hanno avuto come cornice il circolo Oasj di Noale (Venezia).



Ad aggiudicarsi il titolo GOLD maschile è stata, dopo una partita combattutissima e molti giochi al killer point, la coppia Bozzacchi-Luzi che ha sconfitto in finale la coppia Arca-Propizio per 6-3 6-4. Per Bozzacchi si è trattato del secondo titolo consecutivo. La finale GOLD femminile ha visto come protagoniste le coppie Capuano-Di Stolfo e Salvucci-Cruciani, con le seconde che si sono aggiudicate il titolo, in una partita dall’elevatissimo tasso tecnico, con il punteggio di 6-4, 6-2.



Molto bella anche la finale SILVER femminile, che vedeva impegnate le coppie Lecis-Savasta, vincitrici delle ultime due edizioni nella categoria Gold e Pediconi-D’Attilio. A sorpresa sono state proprio quest’ultime ad aggiudicarsi la partita, tiratissima e conclusasi al terzo set, con il punteggio di 6-3, 0-6, 3-6. Il SILVER maschile ha invece visto il successo della coppia Pellacani-Stolfi che ha sconfitto in finale la coppia Piacentini-Ubaldini per 6-3 6-0.