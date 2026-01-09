Bobocica e il padel: "È stato subito amore, oggi è un lavoro"

Nel tennistavolo è un vero prodigio. Mihai Bobocica, atleta rumeno ma naturalizzato italiano, ha scritto il proprio nome nella storia di questo sport: 7 titoli italiani da singolo, 12 a squadre, 5 Coppe Italia, 3 Supercoppe, una medaglia d’argento ai Giochi del Mediterraneo nel 2013, oltre alla partecipazione a due Olimpiadi (Pechino 2008 e Londra 2012). Proprio nelle gare internazionali è venuto a conoscenza del padel e l’amore è sbocciato fin da subito: «I miei amici spagnoli e portoghesi nel 2016 me ne parlavano spesso e mi avevano detto di provare a giocare - le sue parole in esclusiva -. All’epoca mi allenavo al centro olimpico “Pietro Mennea” di Formia dove era montato un campo e ho avuto la possibilità di provarlo quasi per caso e ne sono rimasto subito colpito. Ho capito immediatamente che era uno sport divertente, accessibile a tutti e capace di coinvolgere anche chi non aveva mai fatto attività sportiva». Entrambi sport di racchetta ma con grandi differenze: «Nel tennistavolo servono anni di pratica prima di riuscire a divertirsi davvero, mentre nel padel anche i principianti riescono subito a giocare e a divertirsi – continua Bobocica – e da qui è nata l’idea di investire in prima persona in questo progetto».