Progetto M.A.D. Padel: a Fara in Sabina 'Mamma e Figlia insieme per lo Sport'

FARA IN SABINA - Nasce 'M.A.D. Padel - Mamma e Figlia insieme per lo Sport' , un progetto cofinanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma 'Erasmus+ Sport', che utilizza lo sport come strumento di relazione, benessere e crescita condivisa tra mamme e figlie . L’iniziativa pone al centro la dimensione educativa e sociale dello sport, con l’obiettivo di promuovere la pratica sportiva femminile, il dialogo intergenerazionale e uno stile di vita attivo, accessibile e inclusivo. Attraverso il padel - disciplina moderna, dinamica e collaborativa - il progetto mira a rafforzare il legame tra madre e figlia, favorendo la partecipazione delle donne allo sport e creando occasioni di socialità positive per le famiglie e la comunità locale .

'M.A.D. Padel - Mamma e Figlia insieme per lo Sport': i dettagli

Il programma prevede 20 giornate di lezioni gratuite di padel che si svolgeranno ogni sabato, dalle ore 15.00 alle 17.00, presso il 'New Green Park Padel' di Passo Corese, dove mamme e figlie potranno allenarsi insieme con il supporto di istruttori qualificati, in campi coperti e riscaldati dedicati esclusivamente al progetto. A queste attività si affiancheranno 'open day' rivolti alle scuole e un evento finale dimostrativo aperto alla cittadinanza, pensato per celebrare i risultati del progetto e diffondere ulteriormente i valori della pratica sportiva come strumento di coesione sociale. La dimensione internazionale del progetto si arricchisce grazie alla collaborazione con la realtà sportiva 'Sant Cugat Creix' di Barcellona, con cui si promuoverà uno scambio di buone pratiche e di esperienze, rafforzando la prospettiva europea e l’approccio inclusivo del programma. La prima giornata di attività è in programma sabato 17 gennaio (dalle ore 15.00 alle 17.00) presso il 'New Green Park Padel' di Passo Corese.

Arnaldo Giudice, capo progetto e promotore dell’iniziativa

"È davvero un onore per me presentare un progetto che ci ha visti sin dal primo minuto sostenitori di un’iniziativa destinata alle famiglie, e che vede al primo posto la famiglia anziché lo sport, che qui rappresenta soltanto un vettore di promozione sociale - spiega Arnaldo Giudice, capo progetto e promotore dell’iniziativa -. Ringrazio l’amministrazione comunale e la comunità tutta di Fara in Sabina per averci sostenuto sin dal principio, e ringrazio tutta la squadra che ha lavorato senza soluzione di continuità a questo progetto, arrivato fino al cuore della Comunità Europea, che ha creduto in noi e nella nostra idea con il suo sostegno".

Roberta Cuneo, sindaco di Fara in Sabina

"Un plauso ad Arnaldo e al suo team, che portano nel nostro territorio un progetto così importante da aver ricevuto il patrocinio non solo del nostro Comune ma della Comunità Europea - afferma Roberta Cuneo, sindaco di Fara in Sabina -. Credo che chiunque promuova attività destinate alla famiglia, al sociale, e che coniugano relazioni intergenerazionali e pratica sportiva, debba ricevere tutto il sostegno possibile. Ed è quello che abbiamo fatto come amministrazione comunale. Saremo vicini all’iniziativa e invitiamo la cittadinanza a partecipare a questo bel progetto".

Cristina Di Felice, assessore allo Sport del Comune di Fara in Sabina

"Sono orgogliosa di vedere associazioni del nostro territorio capaci di andare oltre, di costruire progetti che uniscono sport, educazione, famiglia e dimensione europea - aggiunge Cristina Di Felice, assessore allo Sport del Comune di Fara in Sabina -. Un’iniziativa che promuove la pratica sportiva femminile, il dialogo intergenerazionale e uno stile di vita attivo e inclusivo, con 20 giornate gratuite di padel, open day nelle scuole e un evento finale aperto alla comunità. Un grazie particolare va ad Arnaldo Giudice e Alessandro Marsaglia per averci creduto e per continuare a investire sul nostro territorio. Fara in Sabina cresce anche grazie a chi crede nello sport come valore e futuro". Il progetto 'M.A.D. Padel - Mamma e Figlia insieme per lo Sport' rappresenta dunque un modello di buone pratiche nel panorama delle politiche sportive europee, in cui inclusione, educazione e partecipazione diventano pilastri per una comunità più attiva, equa e consapevole.