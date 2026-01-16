Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
venerdì 16 gennaio 2026
Corriere dello Sport.it
Circolo Padel Spoleto: storia e ambizioni nel cuore verde d'Italia

Circolo Padel Spoleto: storia e ambizioni nel cuore verde d'Italia

Il club umbro è una piccola cittadella dello sport, che cresce nel presente guardando al futuro
3 min
TagspadelSpoletoUmbria

Il soprannome dice tutto: cuore verde dell'Italia. Verde sia come vegetazione ma anche come simbolo di futuro. Ci troviamo in Umbria, precisamente nel Circolo Padel Spoleto a pochi passi dal centro storico del comune in provincia di Perugia. Si tratta di un club che si è rapidamente affermato come uno dei poli sportivi più dinamici dell’Umbria. Nato nel 2022 con l’apertura dei campi da padel, oggi il circolo è una vera e propria piccola cittadella dello sport. Ecco i numeri: cinque campi da padel, tre da tennis, uno da beach tennis, oltre a ristorante e bar a disposizione dei soci. Una struttura moderna che guarda al presente, ma soprattutto al futuro.

I giovani talenti

A guidare la crescita tecnica e sportiva del circolo è Pierluigi Porzi, maestro nazionale Fitp e direttore tecnico, che ha impostato il progetto puntando con decisione sul settore giovanile. La scuola padel conta attualmente circa 30 bambini e ragazzi che abbracciano una fascia di età che va dai 5 ai 17 anni, un numero in costante aumento grazie a un’attività agonistica strutturata e a una proposta educativa solida. I risultati non mancano. Tra i giovani talenti spicca Lucrezia Piernera, già protagonista con la maglia della Nazionale italiana: due Mondiali, un Europeo e un palmarès che include un bronzo mondiale e un argento europeo. Accanto a lei cresce anche Davide Diana, under 15 di interesse nazionale, oltre ad altri sei atleti inseriti nei programmi federali e regionali e impegnati regolarmente nei tornei.

Il progetto del Circolo Padel Spoleto

«L’accademia è fondamentale per far crescere il movimento - spiega Porzi - perché il futuro del padel sono i giovani. Sono loro che si legano al circolo, che garantiscono il ricambio generazionale e la continuità dello sport». Un percorso che parte dal divertimento e dalla formazione in un ambiente sano, ma che non rinuncia all’ambizione. Il Circolo Padel Spoleto non è solo un luogo dove si gioca: è un progetto sportivo che investe sui giovani e costruisce, giorno dopo giorno, il futuro del padel italiano. E siccome lo sport abbatte ogni barriera «qua dentro è protagonista anche il wheel-chair perché insegniamo anche il padel in carrozzina. L'obiettivo - conclude Porzi - è far divertire i ragazzi in un ambiente sano e magari accompagnare i talenti verso palcoscenici sempre più prestigiosi, fino alle pre-qualificazioni del Premier Padel, il massimo circuito professionistico».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

