Palio dei Circoli, prima edizione da incorniciare: emozioni e spirito amatoriale al Padelife

Si è conclusa ieri, nella splendida cornice del Circolo Padelife di Roma, la finale della prima edizione del Palio dei Circoli, una manifestazione che ha saputo coniugare competizione, passione e autentico spirito sportivo. L’evento, organizzato in collaborazione tra MSP Roma e Roma Paddle League , ha rappresentato una vera festa del padel amatoriale, richiamando un pubblico numeroso e partecipe per tutta la giornata.Questa edizione inaugurale ha fatto registrare numeri di assoluto rilievo: 104 squadre iscritte e oltre 2000 giocatori coinvolti , testimonianza di un movimento in continua crescita e di una formula capace di valorizzare il senso di appartenenza ai circoli, mettendo al centro il divertimento, la condivisione e il fair play, senza rinunciare a un ottimo livello tecnico.

Le finali del mattino: la categoria B accende lo spettacolo

La mattinata è stata dedicata alle finali della categoria B, che hanno visto protagoniste squadre determinate e sostenute da un tifo caloroso. Nel tabellone Gold è stata la Stella Azzurra B a imporsi al termine di un percorso solido e ben costruito. Nel tabellone Silver il successo è andato al Padel Colli Portuensi C, capace di emergere grazie a compattezza e spirito di squadra. A completare il quadro delle finali mattutine, nel tabellone Bronze, è stato il King Padel A a salire sul gradino più alto del podio.

Il pomeriggio della categoria principale: trionfi e conferme

Nel pomeriggio l’attenzione si è spostata sulla categoria principale, cuore pulsante del Palio dei Circoli. Nel tabellone Gold è arrivata la vittoria dell’Eschilo Padel Tilt, che con questo successo completa una stagione straordinaria: dopo aver conquistato la Coppa dei Club a livello di Roma e provincia, il titolo regionale nel Lazio e la vittoria nazionale, il Palio dei Circoli rappresenta la definitiva consacrazione di un anno memorabile. Grande applauso anche per il Contra Padel, assoluto protagonista nei tabelloni Silver e Bronze. Il circolo è riuscito in un’impresa unica all’interno della manifestazione, portando due squadre in finale e vedendole entrambe trionfare: la formazione B ha conquistato il tabellone Silver, mentre la formazione C ha conquistato il tabellone Bronze.

Un successo che guarda al futuro

Il Palio dei Circoli si chiude così con un bilancio estremamente positivo, dimostrando come il padel amatoriale, se ben organizzato e valorizzato, possa offrire spettacolo, partecipazione e grande senso di comunità. La collaborazione tra MSP Roma e Roma Paddle League ha posto basi solide per un evento destinato a crescere e a diventare un appuntamento fisso nel calendario sportivo romano. Una prima edizione che non è stata solo una competizione, ma una vera celebrazione dello sport e dei circoli, con la promessa di tornare ancora più forte nelle prossime stagioni.

CATEGORIA B:

TABELLONE GOLD B: Stella Azzurra B – Bel Poggio A 2-1

TABELLONE SILVER B: Padel Colli Portuensi C – Dabliu C 2-1

TABELLONE BRONZE B: King Padel Academy A – Padel Maximo A 2-1



CATEGORIA A:

TABELLONE GOLD A: Eschilo Padel Tilt – Padeltown B 2-0

TABELLONE SILVER A: Contra B – Cosernuoto A 2-0

TABELLONE BRONZE A: Contra C -RCC Tevere Remo 2-1