Premier Padel, un anno di novità

I cambi di coppia

Partiamo dal padel-mercato, uno dei trend-topic più dibattuti anche se il con-tinuo cambio di casacca ha generato in passato non poche polemiche. Il 2026 fa registrare infatti nuove alleanze e strategie riviste da parte di diverse coppie di vertice, con l’obiettivo di incidere fin dalle prime tappe.Tra le novità più rilevanti c’è quella della coppia formata da Martín Di Nenno e Momo González, che inizia il proprio progetto con l’ambizione di avvicinarsi stabilmente alle posizioni più alte del ranking. Torna insieme per il 2026 il duo formato dall'argentino Stupaczuk e dallo spagnolo Yanguas, in una versione 2.0 visto che la coppia aveva già giocato insieme nel 2024. Accanto a loro emergono coppie inedite destinate a rendere il quadro competitivo ancora più articolato. Una delle novità di cui si è parlato di più è quella tra Tolito Aguirre e Álex Arroyo, ufficializzata nelle ultime settimane. L’argentino, reduce da una fase finale di stagione caratterizzata da diversi cambi, ha scelto Arroyo come partner con l’intento di costruire una coppia aggressiva e imprevedibile, con l'obiettivo di andare avanti il più possibile già nei main draw delle prime tappe del Premier Padel. Da segnalare anche la nuova coppia Leal-Cardona, che già profuma di futuro, mentre tornano a giocare insieme Javi Garrido e Lucas Bergamini, dopo una parentesi vissuta insieme nel 2024.

I big

Confermatissimi i dominatori della stagione 2025: Arturo Coello/Agustín Tapia e Alejandro Galán/Federico Chingotto restano i principali favoriti per il Premier Padel 2026. Completano un contesto di alto livello anche binomi consolidati come Paquito Navarro-Fran Guerrero e Jon Sanz-Coki Nieto (quest'ultimi vincitori delle Finals 2024). Nel complesso, il 2026 si preannuncia come una stagione di grande equilibrio, con numerose coppie pronte a competere per la Race e per un posto alle Finals.

Il regolamento

Dal mercato al regolamento che ha subito diverse novità, tra cui la principale è l’introduzione dello Star Point. Dopo un lungo confronto tra tutti gli attori in causa, Premier Padel e FIP hanno deciso di intervenire sui game che si protraggono ai vantaggi. Dal primo 40-40 si giocheranno due parità con vantaggi tradizionali; alla terza, il game sarà deciso da un punto secco. Una modifica pensata per aumentare la spettacolarità delle partite, ridurre la durata dei match e l’impatto fisico sugli atleti, con benefici anche per la fruibilità televisiva.Tra le altre novità in vigore dal 2026, lo spazio minimo fuori dal campo che aumenta a tre metri rispetto agli attuali due, mentre sul servizio viene ribadito l’obbligo per il battitore di mantenere entrambi i piedi all’interno della service box, così come il punto d’impatto della palla. La FIP ha inoltre vietato le uscite dal campo tra un punto e l’altro per brevi pause, una pratica divenuta sempre più frequente. In questa direzione va anche la riduzione del riscaldamento pre-match, che passa da cinque a tre minuti.

Il calendario

Lo spettacolo si unirà a un calendario Premier Padel che prevede 26 tornei in 18 Paesi, con circa il 75% degli eventi indoor. Tra le novità figurano le tappe di Londra e Pretoria, oltre al ritorno di Valencia. Confermati gli appuntamenti italiani: il Major al Foro Italico di Roma dal 1° al 7 giugno e il P1 di Milano dal 12 al 18 ottobre.