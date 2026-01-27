Padel, il presidente della Fip Carraro porta la Torcia Olimpica per Milano

Il viaggio della Fiamma Olimpica rappresenta indiscutibilmente il momento più significativo e intenso nel percorso di avvicinamento verso i Giochi Invernali di Milano Cortina 2026. Tra i tedofori che hanno portato la fiaccola nella staffetta Olimpica, anche il Presidente della Federazione Internazionale Padel (FIP), Luigi Carraro, protagonista di un momento dal forte valore simbolico, capace di unire il percorso Olimpico al presente e al futuro del Padel a livello globale.



Per il numero uno della FIP, portare la fiaccola Olimpica ha rappresentato non solo un onore personale, ma anche un gesto carico di significato sportivo e culturale. Nel cuore di una manifestazione che custodisce i valori più alti dello sport mondiale, la presenza del Presidente Carraro ha idealmente portato con sé l’energia di una disciplina in costante crescita, praticata e seguita da milioni di persone in ogni continente.



“Portare la fiaccola Olimpica è stata un’emozione profonda, difficile da raccontare a parole. In quei passi ho sentito di rappresentare qualcosa che va al di là della mia persona: gli oltre 35 milioni di praticanti, i fan del Padel in tutto il mondo, le Federazioni Nazionali, gli atleti e le atlete, i tecnici e gli arbitri e tutti coloro che ogni giorno vivono questo sport con passione e ne condividono il sogno. Le Olimpiadi sono la massima espressione dello sport mondiale e, in quel momento, ho sentito che anche il Padel era lì, con la sua energia, la sua comunità globale e la sua aspirazione a essere un giorno parte dei Giochi Olimpici”, ha dichiarato Carraro.



La presenza del Presidente della FIP nel viaggio della Fiamma Olimpica si inserisce in un percorso che va oltre la celebrazione del singolo evento, diventando occasione per ribadire il legame profondo tra il movimento del Padel e i valori Olimpici: inclusione, passione, crescita, visione internazionale. Un momento che testimonia come il Padel continui a guardare al futuro con ambizione e rispetto, sostenuto da una comunità globale sempre più ampia e coinvolta.



In attesa di Milano Cortina 2026, la fiamma Olimpica continua il suo viaggio. E, per un tratto, ha illuminato anche il sogno di uno sport cresciuto a una velocità da record e profondamente radicato nel panorama sportivo mondiale.

