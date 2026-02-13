Università in campo per il Mondiale
Un altro passo verso una dimensione sempre più globale del padel. L’ufficialità del primo FISU World University Championship Padel apre le porte di questo sport al mondo universitario internazionale. Il torneo iridato, organizzato dall’Università di Malaga insieme alla FIP – la Federazione Internazionale Padel – si terrà a Malaga dal 6 all’11 luglio e arriva un anno dopo lo storico riconoscimento del padel quale sport ufficiale della FISU, la Federazione Internazionale degli Sport Universitari. Un tassello che si pone nel tessuto dello sport universitario non soltanto come sfida agonistica di livello assoluto, ma anche come un vero e proprio appuntamento di cultura sportiva, socializzazione, scambio di esperienze e inclusione.
L'evento
Una grande festa dello sport e del padel che vedrà la partecipazione di atlete e atleti provenienti dalle università di 32 Paesi, pronti a sfidarsi tra cristalli e grate nelle categorie maschile, femminile e mista. Tra i team a contendersi il titolo mondiale, saranno presenti alcuni tra i Paesi di riferimento del padel già protagonisti di Mondiali ed Europei FIP: Spagna, Argentina, Italia, Francia, Olanda e quei Paesi – dalla Polonia, all'Ungheria, dalla Moldavia all'Egitto, dal Libano agli Stati Uniti – che, oltre a far segnare il rapido sviluppo del padel a livello nazionale, testimoniano ulteriormente lo sviluppo planetario di questo sport in ambito giovanile. Ogni squadra potrà schierare fino a un massimo di 12 atleti (6 uomini e 6 donne), suddivisi in 2 coppie maschili, 2 femminili e 2 miste; quest'ultime potranno essere composte da atleti e atlete già impegnati nei rispettivi tabelloni. Il torneo iridato andrà in scena sui campi di due centri d'eccellenza situati all'interno del Campus dell'Università di Malaga: lo Sport Center Teatinos e il Vals Sport Consul. Il World University Championship Padel 2026 incarna i valori cardine di FISU fortemente condivisi con FIP: eccellenza, passione e spirito di squadra, attraverso una convergenza di intenti e obiettivi che premia la natura inclusiva e dinamica di uno sport in grado di connettere giovani di ogni provenienza. Oltre al naturale respiro agonistico della competizione, l'obiettivo è celebrare la diversità accademica e culturale, offrendo ai professionisti di domani un’esperienza di vita indimenticabile attraverso lo sport.