Riecco la Serie A: si torna in campo con tante novità

Su il sipario per il più importante campionato a squadre d’Italia. La Federazione Italiana Tennis e Padel ha ufficializzato calendario e gironi della Serie A 2026 maschile e femminile di padel. Si partirà il prossimo 8 marzo con una formula rinnovata: fase a gironi con andata e ritorno, novità estesa anche ai playout, con lo scopo di dare maggiore equilibrio alla competizione, alzare il livello di gioco e rendere il campionato più attrattivo. Nel maschile quattro gironi da tre squadre: al termine della fase a gironi programmata per il 24 maggio, le prime classificate di ogni girone voleranno alle Final Four, che si terranno in location da definire dal 17 al 20 giugno, mentre ogni giornata una formazione osserverà il turno di riposo.

Nel femminile due raggruppamenti da quattro team con le stesse date previste nella categoria maschile, con le prime due squadre di ogni girone che accederanno alla fase finale. Per tutte le altre, playout sempre su doppio confronto. Confermata anche una modifica tecnica rilevante: gli incontri individuali seguiranno un ordine progressivo in base alle fasce di appartenenza dei giocatori, secondo graduatoria.

Inoltre, per poter disputare playoff e playout sarà obbligatorio aver giocato almeno due match nella fase a gironi, e non più uno soltanto. Tra le novità, inoltre, i giocatori tesserati italiani, con doppia cittadinanza, potranno partecipare senza la necessità di essere eleggibili per l’Italia a livello internazionale.

Le squadre

Nella categoria maschile, nel girone 1 ci sono Milano Padel, Centro Sport Torino Team Iren, CT Eur; nel girone 2 la S.S. Lazio Padel, Bolasport, The Padel Resort; nel girone 3 l’ASD Magic Padel, Centro Padel Firenze Maluva, GR Padel; infine nel girone 4 il Villa Pamphili Padel Club, Happy Village, GPadel.

Nella categoria femminile, nel girone 1 troviamo Milano Padel, Happy Village, Bellaria Brindisi, K Padel; nel girone 2 il Centro Padel Firenze Maluva, Bolasport W, SSD Contra Padel, CT Reggio Emilia. Tra gli uomini riflettori puntati sulla S.S. Lazio Padel, campione in carica, mentre nel femminile difende il titolo il Milano Padel. In totale sei sfide per ogni squadra femminile (tre di andata e tre di ritorno) e quattro per ciascuna formazione maschile. Le modifiche introdotte vanno nella direzione di maggiore equilibrio e organizzazione, in atte- sa di un possibile ampliamento a 16 squadre quando le condi- zioni lo permetteranno.