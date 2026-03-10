Corriere dello Sport.it
martedì 10 marzo 2026
A Torino campo aperto davvero a tutti

Ecco l’inclusive padel tour. Ci sono coppie arrivate da Inghilterra, Francia, Spagna, Emirati Arabi e Italia
Luca Parmigiani
3 min

Lo sport è il linguaggio più universale che esista: abbatte barriere, unisce storie diverse, trasforma le differenze in valore. Quando l’inclusione non è uno slogan ma un campo da gioco aperto a tutti, allora nasce qualcosa di straordinario. A Torino lo scorso weekend è andata in scena la prima tappa dell’Inclusive Padel Tour 2026, con 36 coppie arrivate da Inghilterra, Francia, Spagna, Emirati Arabi e Italia. Il torneo si è svolto in due club completamente accessibili, il CS Robilant e l’Altessano, simboli di un movimento che cresce dentro e fuori dal campo.

Le dichiarazioni

Organizzato da Bionic People, il circuito è guidato dal presidente Alessandro Ossola, atleta paralimpico, tedoforo per le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 e placard bearer dell’Italia alla cerimonia di apertura delle Paralimpiadi invernali che scatteranno oggi. Uno speciale onore condiviso con Fabio Maraschio, Segretario Generale di Bionic People, placard bearer del Messico: «Sarà un’emozione indescrivibile entrare assieme agli atleti in una cornice unica come l’arena di Verona - le parole di Fabio -. È una di quelle emozioni che ti capita una volta nella vita». Ossola parlando del circuito sottolinea: «È un’emozione davvero grande. Questa è la quinta edizione consecutiva dell’Inclusive Padel Tour e abbiamo l’obiettivo di includere sempre più persone. Un'inclusione reale e non solo raccontata. È bello vedere che tutti i partner e sponsor hanno confermato il loro sostegno quest’anno, non era scontato. Per questo ci tengo a ringraziare Decathlon, Coca Cola, Sara Assicurazioni e Intesa Sanpaolo. Questo ci per-mette di ambire a qualcosa di più e migliorare sempre di più il nostro circuito». Sul tema dell’accessibilità, Ossola segnala: «Nei circoli di nuova generazione c’è un’attenzione importante sull’accessibilità, nei centri sportivi datati o industriali riadattati si può fare qualcosa di più».

Adaptive padel tour

Accanto all’Inclusive Padel Tour cresce anche l’Adaptive Padel Tour, sempre organizzato da Bionic People e dedicato esclusivamente a persone con disabilità, con due tappe a Torino e Dubai in combinata nello stesso weekend. Il calendario 2026 prevede nove tappe, con finale il 5 dicembre a Milano e il debutto assoluto a Shanghai, oltre agli appuntamenti di Parigi, Londra, Valencia e Dubai.

