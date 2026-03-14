EA7 World Legends Padel Tour: Candela e Rakitic trionfano contro Perotti e Materazzi

Le parole

“Sono orgoglioso di aver vinto la prima tappa di quest’anno, peraltro disputata in Italia – sono le parole di Candela – con un compagno per me nuovo. Con Ivan si è creato subito un buon feeling, e credo proprio che il successo sia stato meritato. Ha esordito all’EA7 World Legend Padel Tour come meglio non avrebbe potuto”.

“In effetti prima d’ora non avevo mai giocato nessun torneo dell’EA7 World Legends Padel Tour – commenta Rakitic – e devo dire che ho trovato una manifestazione perfetta dal punto di vista organizzativo, oltre che un livello di giocatori molto alto. E poi, nel primo dei due giorni di gara, sono stato orgoglioso di avere avuto un tifoso come Luka Modric, che considero un fratello…”.

Il centrocampista del Milan, suo compagno di Nazionale con la maglia della Croazia, ha infatti assistito ad alcuni incontri di Rakitic e Candela, facendo il tifo da bordocampo.

Si è fermata in semifinale la corsa delle coppie Llorente-Shevchenko e Toni-Matri. Alla tappa milanese di EA7 WORLD LEGENDS PADEL TOUR hanno partecipato anche Nelson Dida, Alessandro Costacurta, German Denis e Massimo Oddo.

La seconda tappa sarà in programma negli Stati Uniti, a New York, il 17 e il 18 aprile. Come accaduto a Milano, metterà in palio per i vincitori il pass per le Finals di Dubai.

Calendario 2026

13/14 marzo: Milano – vincitori Vincent Candela e Ivan Rakitic

17/18 aprile: New York

6/7 giugno: Istanbul

11/12 settembre: Roma

25/26 settembre: Amsterdam

16/17 ottobre: Shangai

30/31 ottobre: Hong Kong

28/29 novembre: FINALS DUBAI