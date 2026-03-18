Inizia la Serie A: partenza sprint di Lazio e Milano
Lo scorso weekend è iniziata la Serie A, il massimo campionato a squadre che da quest’anno vede importanti novità per rendere il format più spettacolare e attraente. La prima giornata si è aperta nel segno delle squadre campioni d’Italia in carica: il team maschile della SS Lazio Padel e quello femminile di Milano Padel, protagonisti di un debutto vincente. Entrambe le formazioni hanno vinto per 3-0 senza cedere nemmeno un set, confermando subito le proprie ambizioni alla ricerca di un bis tricolore. La strada è lunga, le novità della FITP hanno portato a una fase a gironi con formula di andata e ritorno fino alle Final Four che si terranno dal 17 al 20 giugno per assegnare lo scudetto tricolore.
Femminile
Nella categoria femminile, Milano Padel ha imposto la propria superiorità contro la neopromossa Bellaria Brindisi, con un netto 3-0. Nell’altro match del girone 1 stesso punteggio per l’Happy Village Terni, che ha superato il K-Padel Novara. Nel girone 2 femminile esordio convincente per il Centro Padel Firenze Maluva, finalista nel 2025 e ora tra le principali candidate allo scudetto. Le toscane hanno superato 3-0 il Contra Padel Roma senza perdere alcun set. Molto più combattuta l’altra sfida del gruppo, durata oltre sei ore e vinta dal Circolo Tennis Reggio Emilia contro il Bolasport Roma per 2-1. Una sfida avvincente in equilibrio per tutta la durata del match.
Maschile
Nel campionato maschile partenza perfetta anche per la SS Lazio Padel, che nel girone 2 ha superato in trasferta The Padel Resort Como con un netto 3-0. Nel girone 1, vittoria per 3-0 anche per Milano Padel, finalista dello scorso anno. Successo netto anche nel girone 3, con lo stesso punteggio, per il Magic Padel di Roma nel derby del Lazio contro il GR Padel di Latina. Infine, nel girone 4, la squadra piemontese del GPadel ha sconfitto per 2-1 il Villa Pamphili Padel Club. Dopo la giornata di riposo di questo weekend, si tornerà in campo il 22 marzo per la seconda giornata di gioco.