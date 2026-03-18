Fip Promises Siracusa 2026, festa del padel!

Tre giorni di grande sport e di confronto internazionale per il padel giovanile. Si è conclusa nei giorni scorsi al Seven Padel Village la seconda edizione del Fip Promises Siracusa 2026 , torneo che ha portato in Sicilia oltre 140 gio-vani atleti provenienti da diversi Paesi e pronti a sfidarsi nelle varie categorie del circuito under . Nel corso della manifestazione sono stati disputati circa 90 incontri , offrendo uno spettacolo di alto livello tecnico e confermando la crescita costante del movimento giovanile internazionale . Il torneo ha coinvolto non solo i ragazzi in campo, ma anche famiglie e tecnici , contribuendo a creare un clima di grande partecipazione attorno all’evento.

A tracciare un bilancio della manifestazione è stato il consigliere regionale Sicilia della Federazione Italiana Tennis e Padel, Fabio Piedimonte. «Il FIP Promises di Siracusa, disputato al Seven Padel Village - ha detto - è stato molto più di un semplice torneo: è stata una vera festa internazionale del padel giovanile. Oltre 140 atleti under provenienti da diversi Paesi si sono confrontati nelle varie categorie, dando vita a tre giorni di sport di grande qualità».

Secondo Piedimonte, eventi di questo tipo rappresentano un passaggio fondamentale nel percorso di crescita dei giovani talenti. «Queste competizioni sono il primo vero banco di prova internazionale per molti ragazzi. Il circuito FIP Promises sta diventando una vera e propria palestra internazionale per i campioni di domani. Il livello tecnico visto a Siracusa è stato davvero alto».

La Sicilia, intanto, continua a ritagliarsi un ruolo sempre più importante nell’organizzazione di eventi di rilievo. «L’Italia e in particolare la Sicilia stanno rispondendo molto bene, sia sul piano organizzativo sia su quello tecnico, con diversi giovani atleti che si stanno mettendo in evidenza. A Siracusa abbiamo visto una partecipazione straordinaria non solo dei ragazzi, ma anche delle famiglie e dei tecnici: un segnale chiaro della crescita del movimento giovanile».

Il torneo di Siracusa rappresenta anche lo specchio della crescita del padel in Italia, un fenomeno che negli ultimi anni ha coinvolto sempre più giovani. «La crescita del padel nel nostro Paese è stata impressionante - conclude Piedimonte -. Oggi contiamo circa 4 mila circoli affiliati e migliaia di campi da gioco. Un dato significativo riguarda la formazione: nel 2024 erano oltre 2.500 le scuole di tennis e padel affiliate alla Federazione Italiana e il numero continua ad aumentare. Sempre più realtà stanno sviluppando programmi specifici dedicati al settore giovanile, creando una vera filiera che porta dall’avviamento fino all’attività internazionale».

Piedimonte poi conclude: «Per la riuscita dell’evento ringrazio il consigliere regionale della Federazione Italiana Tennis e Padel Claudio Forte, i proprietari del circolo Martina Meli e Giuseppe Terranova, e i giudici arbitri Paolo Cutrona e Federico Attardo».