In campo per la ricerca e la solidarietà

La solidarietà, quando incontra lo sport, diventa un linguaggio universale capace di unire comunità e generazioni per un fine nobile. È con questo spirito che torna “Padel for FIL Friends”, giunto alla terza edizione: un appuntamento che va oltre la competizione e si trasforma in un gesto concreto di vicinanza e sostegno. Sabato 29 marzo, dalle 12 alle 19, il circolo Padel Town di Acilia a Roma ospiterà il torneo benefico in memoria di Andrea Falasca, organizzato da Fabio Falasca, a sostegno della Fondazione Italiana Linfomi. La Fondazione è un’organizzazione senza scopo di lucro, attiva nel campo della ricerca scientifica sui linfomi. Conduce studi in autonomia o in collaborazione con gruppi di ricerca esteri, partecipando anche a studi internazionali. Dal 2010, ha condotto o co-partecipato alla gestione di circa 100 studi clinici sui linfomi, collaborando con oltre 140 centri italiani di ricerca e cura. Cuore dell’evento sarà il torneo di padel, maschile e femminile, dedicato a giocatori di livello intermedio e avanzato. La quota di iscrizione contribuirà direttamente alla raccolta fondi per la ricerca scientifica sui linfomi. Accanto alle partite, spazio a famiglie e bambini: per i più piccoli, dai 0 ai 12 anni, sono previste prove gratuite di padel e attività di animazione in un ambiente sicuro e accogliente. Non mancheranno momenti di festa, con dj set per tutta la giornata e la tradizionale riffa benefica, il cui ricavato sarà interamente devoluto alla causa. Sarà inoltre possibile acquistare le colombe solidali, simbolo pasquale di condivisione, con una donazione consigliata di 20 euro. «Unire amicizia, sport e musica è già qualcosa di speciale, ma diventa unico quando si riesce davvero a fare la differenza sostenendo la ricerca contro i linfomi. La solidarietà è contagiosamente positiva», le parole dell'organizzatore Fabio Falasca. Un’occasione per scendere in campo, ma soprattutto per dimostrare che, insieme, si può fare molto di più.