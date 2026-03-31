Delfina Brea non si accontenta: "Il livello è altissimo ma voglio vincere!"

Delfina Brea nasce a Buenos Aires il 5 dicembre 1999. È una delle stelle più luminose del padel mondiale e figlia d’arte del leggendario coach Nito Brea . Delfi, come la chiamano tutti, si distingue per un gioco tattico, solido e una grinta fuori dal comune. Dopo una stagione straordinaria nel 2025 sempre in coppia con la spagnola Gemma Triay , è riuscita a scalare la classifica fino a diventare attualmente la giocatrice numero 1 del mondo , consolidando la sua posizione con le vittorie all'inizio di quest’anno nei P2 di Cancún e Gijón e raggiungendo in questo mese un traguardo storico, superando la quota di 25 titoli vinti nel circuito professionistico .

Obiettivi per questa stagione?

«Competere come sempre al massimo livello e continuare a crescere come giocatrice. Mi piacerebbe lottare per i titoli più importanti e mantenere una grande costanza durante tutto l’anno. Oggi il livello è altissimo e ho grande rispetto per tutte».

Un parere sullo Star Point introdotto quest'anno?

«Credo che tutti i cambiamenti nel sistema di punteggio mirino a rendere lo sport più attraente e dinamico. Come giocatrice hai sempre bisogno di un po’ di tempo per adattarti, ma se questo contribuisce a rendere il padel più emozionante per il pubblico, mi sembra positivo».

Lo scorso anno Miami, quest’anno Londra e Pretoria. Che ne pensa di questa espansione in Premier?

«La crescita di questo sport è ormai evidente, scoprendo sempre nuovi luoghi con il circuito professionistico, ma soprattutto il circuito FIP, che sta avendo sempre più rilevanza, con nuovi Paesi che si affacciano».

C'è una città in cui sogna di giocare?

«Sydney».

Ritiene che i punti nelle varie tipologie dei tornei dei circuiti Premier Padel e CUPRA FIP Tour, siano distribuiti in modo corretto?

«Il sistema dei punti è sempre un argomento delicato perché influenza molto la classifica e la pianificazione della stagione. Credo che l’obiettivo dell’organizzazione sia quello di renderlo il più equo possibile per tutti i giocatori».

Quest’anno 25 tappe di Premier Padel e più di 230 tornei nel CUPRA FIP Tour. Non è troppo faticoso?

«È senza dubbio un calendario molto impegnativo. Viaggiare così tanto e competere per diverse settimane di fila richiede una grande preparazione fisica e mentale, ma allo stesso tempo è anche un segnale che il padel sta crescendo moltissimo e che c’è sempre più interesse in tutto il mondo».

Qual è stato il torneo con la migliore organizzazione?

«Direi Roland Garros e il Major di Doha».

Quale racchetta usa?

«Gioco con la Bullpadel Vertex 05. È una racchetta che mi offre un ottimo equilibrio tra potenza e controllo, cosa molto importante per il mio stile di gioco. Mi permette di essere aggressiva quando ne ho bisogno, ma anche di avere molta precisione nei colpi e di permettermi di sentirmi molto sicura nei momenti importanti della partita».