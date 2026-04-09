Quando lo sport diventa anche inclusione

Tra le attività che coinvolgono la comunità cinese, non ci sono solo eventi internazionali come le tappe del circuito della Federazione ma tutta una serie di iniziative che testimoniano quanto la padelmania sia entrata nel cuore dei cittadini del dragone. Tra queste, la partecipazione per la prima volta nella storia della Coppa dei Club, competizione amatoriale a squadre promossa dal MSP Italia, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, di una formazione mista Italia-Cina, chiamata Pizza Cantonese: «Giochiamo a padel da anni, dall’epoca del Covid – le parole del capitano della squadra Silvia He - Come è nato il nome della squadra? Nella squadra ci sono anche ragazze e ragazzi che non sono cinesi, è l'unione di un simbolo italiano come la pizza e un riferimento della nostra cultura, da qui è nato il nome ‘Pizza cantonese'». Un’esperienza di condivisione e di integrazione che ha lasciato sorrisi e soprattutto tanto divertimento: «È stata una bellissima esperienza – continua Silvia – per il prossimo anno vogliamo organizzare una squadra di soli cinesi. La nostra comunità è molto affiatata, giochiamo spesso tra noi, personalmente gioco quattro volte a settimana e partecipo anche a tornei all’estero riservato a soli cinesi, ad esempio in Spagna è presente una grande comunità. Nel padel si riesce a fare gruppo facilmente e in questo sport sono nati dei circuiti che promuovono tornei amatoriali, come il Red China Padel. Sono certa che il padel crescerà molto in Cina nel futuro e spero che possa diventare sport olimpico tra qualche anno».