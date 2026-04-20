A Bari il grande padel internazionale: dal 21 al 26 aprile il FIP Silver con gli azzurri e i top player mondiali
Grande spazio per l’Italia con i protagonisti dell’Italpadel maschile: Marco Cassetta, Giulio Graziotti, Simone Iacovino, protagonisti della medaglia di bronzo agli Europei 2025
Il grande padel internazionale torna protagonista a Bari con il FIP Silver Mediolanum Padel Cup, torneo inserito nel circuito mondiale CUPRA FIP Tour della International Padel Federation (FIP). L’evento si svolgerà dal 21 al 26 aprile presso il Green Park Sport - con ingresso libero al pubblico - e vedrà in campo tanti top player mondiali della disciplina, oltre agli azzurri dell’Italpadel e ospiti d’eccezione dal mondo del calcio. Tra i protagonisti più attesi spiccano gli argentini Maxi Sanchez e Sanyo Gutierrez, ex numeri uno al mondo e campioni di assoluto prestigio. Gutierrez, oro mondiale 2024, sarà in coppia con lo spagnolo Victor Ruiz, mentre Sanchez farà squadra con il giovane talento argentino Juani Rubini. Presenti Alex Chozas e Tino Libaak, anche loro campioni del mondo con l’Argentina ai Mondiali di Doha 2024, oltre a numerosi giocatori della top 50 mondiale e talenti emergenti del padel internazionale.
Grande spazio per l’Italia con i protagonisti dell’Italpadel maschile: Marco Cassetta, Giulio Graziotti, Simone Iacovino, protagonisti della medaglia di bronzo agli Europei 2025. Nel femminile guidano il gruppo Carlotta Casali, Emily Stellato e Giulia Sussarello, colonne portanti della Nazionale femminile con cui hanno conquistato il bronzo europeo e mondiale Nel tabellone femminile le azzurre dovranno confrontarsi con alcune tra le migliori giocatrici del circuito mondiale, incluse le spagnole Bea Caldera e Carmen Goenaga, entrambe tra le prime 20 al mondo.
Grande attesa anche per la “Vip Pro Am Exhibition” di domenica, che vedrà protagonisti Luigi Di Biagio, Cristian Brocchi, Alessio Cerci e Dario Marcolin. i quattro campioni si sfideranno sul campo da padel in un evento all’insegna dello spettacolo e del fair play, con momenti di incontro con il pubblico e sessioni di foto e autografi.
Grande spazio per l’Italia con i protagonisti dell’Italpadel maschile: Marco Cassetta, Giulio Graziotti, Simone Iacovino, protagonisti della medaglia di bronzo agli Europei 2025. Nel femminile guidano il gruppo Carlotta Casali, Emily Stellato e Giulia Sussarello, colonne portanti della Nazionale femminile con cui hanno conquistato il bronzo europeo e mondiale Nel tabellone femminile le azzurre dovranno confrontarsi con alcune tra le migliori giocatrici del circuito mondiale, incluse le spagnole Bea Caldera e Carmen Goenaga, entrambe tra le prime 20 al mondo.
Grande attesa anche per la “Vip Pro Am Exhibition” di domenica, che vedrà protagonisti Luigi Di Biagio, Cristian Brocchi, Alessio Cerci e Dario Marcolin. i quattro campioni si sfideranno sul campo da padel in un evento all’insegna dello spettacolo e del fair play, con momenti di incontro con il pubblico e sessioni di foto e autografi.
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