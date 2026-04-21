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L’Inclusive Padel Tour fa tappa a Noale: sport, inclusione e grandi ospiti all’Oasi Padel Club

L’Inclusive Padel Tour fa tappa a Noale: sport, inclusione e grandi ospiti all’Oasi Padel Club

Nuova tappa in programma il prossimo 18 aprile. L’evento vedrà la partecipazione di 26 coppie composta da un atleta con disabilità e uno senze
2 min
TagspadelJimmy Ghione

Noale (VE), 18 aprile 2026 – L’Inclusive Padel Tour, il circuito internazionale che unisce sport e inclusione, arriva a Noale per una nuova entusiasmante tappa in programma il prossimo 18 aprile presso l’Oasj Padel Club. L’evento vedrà la partecipazione di 26 coppie, ciascuna composta da un atleta con disabilità e uno senza, nel pieno spirito che caratterizza il progetto: abbattere le barriere attraverso lo sport e promuovere una cultura autenticamente inclusiva. Nato nel 2022, l’Inclusive Padel Tour si è rapidamente affermato come uno dei format più innovativi nel panorama sportivo internazionale, coinvolgendo tappe in Europa, Medio Oriente, Asia e America. Ogni evento rappresenta non solo una competizione sportiva, ma anche un momento di condivisione, ispirazione e sensibilizzazione. Ad arricchire la giornata saranno anche ospiti d’eccezione come Jimmy Ghione e Moreno Morello, da sempre vicini ai temi sociali e pronti a sostenere l’importanza dell’inclusione attraverso la loro presenza. L’appuntamento è aperto al pubblico e rappresenta un’occasione unica per assistere a un evento sportivo di alto livello, vivendo da vicino i valori di determinazione, rispetto e collaborazione che rendono questo tour davvero straordinario.

Programma della giornata:
    •    Inizio competizioni: ore h9
    •    Finali: ore h18
    •    Premiazioni e saluti finali h19

L’Inclusive Padel Tour è promosso dall’associazione sportiva dilettantistica Bionic People in collaborazione con UsAcli da sempre impegnati nella diffusione dello sport inclusivo.

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