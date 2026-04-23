Padel ai Giochi del Mediterraneo, Carraro a Bruxelles: "Esordio storico, rappresenteremo 35 milioni di giocatori"

Il presidente della Fip: "Mai nessuno sport nella storia è cresciuto e si è propagato così velocemente come il padel. Una passione collettiva che oggi coinvolge 35 milioni di giocatori in tutto il mondo"